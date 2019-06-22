瀉藥易依賴 補益氣血治本 長者便秘 踩矮櫈助暢通

便秘的意思，是指超過3天沒有大便，當中包括大便質地乾硬、排便困難，或排便後仍感到腹部脹滿不適。每個人不論年齡都可能偶爾會便秘，反映腸道功能暫時出現紊亂，如果可在短時間內自我調適過來，不算是患病。但如果便秘持續超過3周，就需要正視。

氣血漸衰 腸胃蠕動減弱

不過，成年人便秘和長者便秘的成因，各有不同。成年人出現便秘大都與飲食習慣、情緒起伏及不良的如廁習慣關係密切。要治理成年人的便秘，通常只要多進食高纖維食物、注意減壓放鬆，配合適量運動和養成定時如廁的習慣，情况就會改善。

至於長者出現便秘的原因，往往與他們的體質特點有關。隨着年齡增長，氣血漸衰、津液減少，加上新陳代謝變慢，不僅影響長者體力及令活動能力下降，腸胃蠕動能力也會減弱，導致排便力氣不足及便意缺少。當大便積存在腸道的時間愈長，大便就變得愈乾硬，令排便更加困難。加上如果長者患有肛腸疾患引起便血、疼痛等不適徵狀，或者因擔心尿頻而飲水不足，甚至因為咀嚼、吞嚥、認知、情緒、長期病患（如柏金遜症）等問題，而影響消化及腸道功能，都會使便秘惡化。

多屬虛證 扶正為先潤腸為輔

要解除長者便秘，使用有輕瀉、通便作用的藥物（不論中、西藥）是最直截了當的做法，可以迅速解決問題。但對於習慣性便秘的患者而言，這種做法絕對不值得鼓勵。如果長者每次大便都需要借助通便藥物，如甘油泵或俗稱「草餅」的藥丸，又或中藥大黃、番瀉葉等，雖然在藥物的刺激下大便是可以排出來，但無助改善腸道功能，乏力的情况依舊甚至會惡化，到最後長者可能必須依賴瀉藥才能大便，以中醫的見解這是「久瀉傷氣」的結果，長遠只會令便秘問題變得更嚴重。

要有效改善長者便秘，必須嚴謹審證，對症施治。常見於老年人的便秘，多屬虛證，氣虛、陽虛而無力推動脾胃的運化和傳導，以及血虛而令陰津不足，引致腸燥。

‧氣虛便秘的患者，常見大便雖不硬但排便乏力，便意減少，平時容易疲倦、欠缺動力，舌體腫脹胖大

‧血虛津少的患者，常見大便乾硬，即使費盡力氣都未能排便，平時容易口乾、皮膚乾燥、失眠、舌色偏紅而質乾少津

氣虛便秘的治療，重點在補益中氣，如使用黃芪、黨參，再輔以疏導藥物，如火麻仁、鬱李仁、瓜蔞仁等。由於種子、果仁類藥物大多含豐富油脂，中醫常用這類藥物來達到潤腸通便之效，藥力會較為溫和，對正氣的損害會較輕。如氣虛嚴重，到了陽虛的狀態，可見畏寒肢冷、面色蒼白，排便會比氣虛更加困難，此時可加入溫陽藥，如肉蓯蓉、核桃等。

血虛便秘的治療，重點在養血滋陰，如使用熟地黃、當歸、何首烏一類養陰補血藥，同時輔以疏導藥物。針對虛證便秘，中醫治療一定是以扶正為先決，潤腸通便為輔助，不會本末倒置。

針灸按穴摩腹 刺激腸道活動

在針灸、穴位按摩方面，位於前臂的支溝穴、腹部的天樞穴都是有改善便秘作用的常用穴位。針對氣虛者可配搭百會、足三里、中脘等補氣穴位，血虛者可配搭三陰交、血海、陰陵泉等補血穴位（見圖三）。

患上習慣性便秘的長者，除可通過中藥、針灸或穴位刺激改善腸道功能，也可借助摩腹（用手按摩腹部）刺激腸道活動。摩腹時宜平臥，以肚臍為中心，用溫和力度作右上左落的順時針打圈按壓動作，每日1至2次，每次10至15分鐘，有助行氣。除此之外，針對排便乏力的長者，也可考慮在排便時使用「踩矮櫈」的方法，使身體前傾，拉直腸道與肛門的角度以幫助排便。惟需注意勿過度前傾身體，避免因失平衡而跌倒，體弱長者尤須警惕。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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