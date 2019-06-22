跟足原裝風味 即叫即做 韓式爆餡三文治好飽足

經常到首爾旅行的人，一定對當地大大份，又香又脆的韓式三文治回味不已。經常聽聞有三文治店計劃來港開店，只是一直只聽樓梯響，原來SSOJA TOAST & HOTDOG已於上月底進駐佐敦。相比遊客熟悉的Isaac Toast，SSOJA比較地道，品牌於2009年在京畿道安養市開了首家店，專做熱狗外賣，花了10年時間，現在全韓已有超過130個銷售點。近幾年更加入三文治，專攻大學區及住宅小區，是陪伴韓國新一代成長的comfort food。

漢堡扒、腸仔、醬汁 韓國直送

品牌首次衝出韓國，非常謹慎，前後用了大半年時間，敲定細節。為了將韓國的原裝味道引入，漢堡扒、腸仔及4款自家調製的醬汁，包括：燒烤醬、帶奇異果味的生果酸汁、蜂蜜芥末、茄汁，都是由總店直送過來。至於麵包、椰菜絲、雞蛋等鮮活貨就選擇本地採購。由於食物的製作和賣相都務求和當地同出一轍，所以專誠派出4名店員到首爾受訓，又安排韓籍廚師駐場，保證風味不改。

3口味炸雞 香港優先吃

翻開餐牌，菜式果然90%與韓國相似。9款三文治、5款熱狗都齊備，還加了3款連當地都未有的炸雞。原味帶甜、燒烤味帶點煙熏香，至於芝士味，就很濃郁，3款都各有特色。至於主角三文治，今次選來店中人氣產品：韓式多士三重奏，即香脆烤多士，中間夾住煙肉、雞蛋和火腿，加上大量脆口椰菜絲，吃時也顧不上儀態，要盡量張大嘴巴，才能將餡料及麵包塞入口中。味道果然很豐富，尤其加入大量酸酸甜甜的蜂蜜芥末及茄醬，配上椰菜絲，肉香蛋香中仍不乏一口清爽。一客大大份，才賣38元，男生都一定吃得飽。而且每份都是即叫即做，繁忙時間大約等10至15分鐘，慢工出細貨。

SSOJA TOAST & HOTDOG

地址：佐敦彌敦道380號逸東酒店LG層 Food Hall B9及B10舖

查詢：2155 9123

文： 胡慧敏

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com