乾淨抽油煙機 自己冲涼不求人

廠方：能去除98.6%油污

西門子家電最近推出的新型號抽油煙機，內置iSteam蒸氣自動清洗功能，用家只要一按按鍵，便可自動清理抽油煙機內部，用家專注清理機身即可。究竟如何清潔內部機件？首先機內採用雙氣旋一體式摩打，這個摩打及扇葉設計能減少油漬積聚。而在扇葉附近則有一個附帶3個氣孔的特別部件，當用家按下機面的按鍵時，高達100℃的蒸氣便會由氣孔噴出，除了可去除油漬，更可利用高溫將附在機件上的油垢軟化及清除。全程僅花15分鐘，用家只需注入清水，所以機件內不會殘留過多的化學物質，減少污染食物的風險。

3段抽風強度 配強力瞬抽

單靠自動清潔功能當然不夠，吸力仍是選購抽油煙機的最大考量。而這款抽油煙機的功率為302W，排風量每小時1200立方米，除了配備3段抽風強度選擇，更另設強力瞬抽功能，可將抽風能力提升至最高10分鐘，就算炒製油煙多、濃味餸菜時，都能快速抽走濃煙及氣味。至於空氣清新模式，則可持續以低速抽風15分鐘，之後自動關機，以減少廚房殘留油煙漬。

■規格

型號：LU83S750HK（不鏽鋼色）、LU83S720HK（銀色）、LU83S710HK（白色）

體積：705×521×154mm

售價：$3390起

查詢：2565 6151

文：勞耀全