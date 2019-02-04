素人海報抗爭 612衝突影像「貼」街頭

特首道歉不下台不撤回，《逃犯條例》風波未息。相約街頭張貼小隊的4名成員見面，問及行動發起過程，他們目光放空，一時捉不到哪天哪時。的確，事情來得急劇。上周三爆發衝突，警方被質疑向示威者濫用武力，金鐘一片混亂險發生人踩人。Fyla（化名）回想當晚混合焦急與憤怒，於新聞直播眼見數個特別戰術小隊警員（「速龍小隊」）毆打一個示威者，警方向人群開布袋彈槍等，即於facebook發文呼喚「有什麼可以做」。本來不熟甚至不相識，幾個「想做啲嘢」的大學同系同學、畢業生迅速聯繫起來，商討行動。受法國藝術家JR、「親手銷毁」自己作品《手持氣球的女孩》的Banksy啟發， 他們決定展開「張貼」行動。

自發行動 上網學煮漿糊

「平時都在手機接收資訊，就算是一些警察圍毆示威者的圖片，屏幕很細，感覺亦很疏離。其實件事很重大，我們希望在公共空間出現這些影像，而不是手機一掃就過。」Jan（化名）說。小隊主要挑選612衝突中警方涉及濫暴的新聞圖片，使用電腦軟件後製成黑白灰色，加強海報文宣風格。聯絡到有打印器材的朋友，隨即把影像放大及印製至約1至2米高。街頭藝術不時使用模版（stencil）噴漆塗鴉方法，惟小隊望保留影像真實感，海報可保留較多細節，包括警員制服、表情、槍火等。從來沒作街頭藝術，只好速成。他們拜YouTube為師，從網上自學自調大分量的漿糊配方。「加糯米粉可以嗎」，「溝多少防水油漆」，最後他們花上5小時煮好漿糊，於周日（6月16日）大遊行前連夜張貼。Jan憶述：「海報未乾，連漿糊一併掉在臉上啊！」動手做才知不易，他們不禁失笑。

笑聲背後，他們清楚張貼行為有可能觸犯法例。根據《公眾衛生及市政條例》，未經批准而在公共地方張貼街招或海報，即屬違法。至於在私人地方張貼街招或海報，須得業權人准許。從北角至中環，天亮時7幅影像活現眼前。不過至訪問當天，大部分已被移除。小隊成員均表示今次「無大台」，反而大大提高個人參與度。Alan（化名）認為「反送中」運動由早前中學聯署開始建立自發基礎，後來衍生「師奶」、「司機」、「運動愛好者」等身分發聲，市民開始動員所屬群體：「今次有很多自發組織，當然你有時會很迷失，例如很多人會問『喂明早要做什麼』。在此環境卻難得地建立到互信基礎，當你行動，信旁邊的人都會一起，可能加上雨傘運動撒下的種子。」

傘運期間，幾個成員均表示當時較為抽離。他們指出一些「在傘運走得很前的人」現時仍未能走出陰霾，或決意後退，Charlie（化名）接道：「前人已經很努力，他們也會累。是時候有一些新加入的人補位，我也想運用自己能力參與。」2014年佔領區及網上出現大量藝術作品，金鐘出現3米「雨傘人」木製雕像，政總「門常開」外天橋蓋上由雨傘布縫成的天幕，後者主要由浸大視覺藝術院學生及畢業生製成。小隊回想自身非「視覺藝術底」，製作過程山寨，惟認為「山寨才是重點，各人可走出自己安全圈」。他們亦不願稱今次行動為藝術，而是「張貼」。

多角度資訊 「突襲」非同溫層

小隊本為文科生，為何跨界？他們認為大量市民依賴免費電視接收資訊，然而所謂「大台」報道不公，希望透過於公共空間「突襲」非同溫層市民，給予更大想像空間。他們指出圖像亦更能勾起大眾注意。Fyla解釋整個運動正在學習以別人的「語言」跟對方溝通：「讀大學時我常常想，在書本中學的理論，跟其他不是讀這些的人根本溝通不到。現在出現很多『長輩圖』，其實是嘗試用別人一套『語言』去宣揚信念。」他指出過程亦有融合本科知識，包括思考影像跟張貼地點的「互文」關係。例如他們選擇把一張年輕示威者被圍毆的照片貼於學校對面，嘗試令兩者內容互相補充、擴展意義。

就視覺元素而言，傘運期間「黃絲帶」、「雨傘」、「獅子山」成了強烈的象徵符號。「黃絲帶」最先由運動領袖組織發起，主要達到宣傳效果。向來視覺元素均對動員更多支持相當重要，例如近期蘇丹發起「還權於民」大規模示威，受到暴力鎮壓，Twitter出現#BlueForSudan活動，呼籲網民將頭像換成藍色，望喚起國際關注。數年前facebook加設濾鏡特效框功能，大量網民於頭像加設法國國旗紅、白、藍顏色特效，以回應巴黎恐襲。現時網民可自行設計特效框，經過facebook批核，即可自用及供別人使用。這些推陳出新的社交平台提高動員自主度、參與度，視覺元素更為多元。

沒有明確符號 我要代表自己

抗爭沒大台，視覺元素亦然。傘運符號除承載人們立場與歷史，附帶一連串感情上的意義，包括失望、挫敗等。「黃絲帶」代表和理非派別，慢慢更反映抗爭手法不同導致的分裂。這些符號意義變得複雜，不少人更大感麻木。綜觀今次運動至今仍未出現概括性如此高的符號。網上早前湧現黑色洋紫荊頭像，算是較為廣泛一例。月內，多名設計師發起「反送中」製圖，另有自發組織製作標語及圖案，例如藝術家於牛棚提供物資予市民製示威道具，西環街坊即場印tee等，各有不同視覺重點。至早前民陣發起白絲帶、白花悼念活動，相對傘運未有衍生高度集中的象徵。

「沒有明確符號用以代表抗爭者，未嘗不是好事。正正大家都覺得，你用什麼都不足以代表我，一個去中心化的狀態，我要代表自己。各人才不會停留在每當見到某個符號，感到是有情感投資的，以為自己彷彿已經很關注而『有做到啲嘢』。可是，那只不過是一個空洞的符號。」Fyla坦言。張貼小隊表示政府現時仍未回應五大訴求，包括並無「撤回修例」、「釋放被捕人士」、「懲處濫暴警察」等。對他們而言，就如運動發展放慢有時，前進有時，「撕一張，貼一張」，小隊將繼續張貼表達訴求，望港人延伸抗爭行動。

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

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