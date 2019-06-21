3招打造安全雲端工作間

一般來說，雲端資料只有授權用戶才可使用，但畢竟雲端暴露在互聯網世界內，若服務供應商的保安設定有漏洞或系統發展不完善，資料都有外泄及遺失風險。香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生就為企業提供以下預防貼士：

挑選可靠雲端服務供應商

大公司、有信譽的品牌相對可靠，因為資料備份和保安設定會較仔細，例如會提供指紋識別、雙因素認證等多種登入功能，令企業資料更受保障。企業也可查閱不同的雲端服務供應商所獲取的業界認證（例如ISO 27001，中譯：資訊安全管理系統驗證），確保其保安措施達標。另外，也需向供應商了解清楚緊急狀况（如突然清盤）時能否取回資料，而那些資料又會否輸出、轉換格式，甚至轉移至其他平台。

機密資料慎存雲端

機密資料難以用單一標準劃分，因此企業可自訂政策，把資料依機密程度分類，最高級別的就不要放上雲端。另外可參考某些監管機構及法例，了解相關資料可否放上雲端。

提升員工安全意識

聘請資訊科技顧問，為企業度身訂做使用雲端平台的訓練。另外，提醒員工避免在公眾地方如咖啡店、圖書館等開啟重要資料，以防被身邊的人看到；若無可避免需要使用公用電腦時，謹記最後要登出所有帳號。