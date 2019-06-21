旅遊情報﹕暑假遊台灣 機票3送1

台灣觀光局駐香港辦事處主任施宗泓引述該局統計，今年4月到台灣觀光之港澳旅客共18萬人次，較去年同期增長五成；2019年第一季訪台旅客近300萬人次，港澳旅客約佔12%，即約35萬人次，當中約三分之一在台逗留3晚，客源僅次於內地及日本。

9家來港參加今次推廣活動的主題公園，包括全台灣面積最大的3家樂園──六福村主題遊樂園、劍湖山世界主題樂園及九族文化村，另外6家包括泰雅度假村、小叮噹科學主題樂園、小人國主題樂園、義大遊樂世界、西湖度假村及麗寶樂園度假區，各家主題公園分別推介暑期節目及優惠。

為進一步吸引香港旅客到台灣旅遊，台灣觀光局今年繼續推出「旅行台灣──派機票」3送1活動。凡非台灣籍港澳居民，即日起至8月31日，同一旅客由香港或澳門入境台灣旅遊（不包括廈門進入金門或福州進入馬祖），只要累積滿3次，交齊所需文件，就可換領台灣機票一張。機票限量優惠5000張，送完即止，每人最多只可兌換一次。詳情可瀏覽相關facebook專頁：搜尋「Taiwan Tourism Bureau HK / 台灣觀光局駐香港辦事處」。

文：Chung