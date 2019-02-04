Nordic Living：黑海中200萬滴水

香港人不好惹 香港人超好嘢

沒料到30年後的夏天歷史重演。影片照片新聞片裏的少年，年紀如我家女兒，他們的沉重和激憤何其熟悉。萬千個他們的父母親，以至我年過七旬的父母親，以至所有所有從沒太多反應的人，今回都不能忍受了，都湧上街頭，加入成為人海中的每一滴水，前所未有地同心撲向猛火。而且不止一次，還有第二次，以及大家心知肚明的面前的許許多多次。汗水與淚水同撈，口號跟粗口同煲。香港人不好惹，香港人超好嘢！

心裏已植根一株白色的花

我把瑞典大報章的分析和國際媒體的報道連結上傳去家庭群組，讓丈夫和兩個大女兒理解。吃飯時用廣東話報道最新情况，毋忘問7歲小女兒你明唔明？她皺眉用瑞典文問媽媽：為什麼警察開槍打少年？

天搖地動這一天，每4個香港人就有1個在街上，即是說，你的老竇老母親戚朋友同學同事左鄰右里每個界別中，都肯定有人在場。200萬個你，形成一股堅韌流動的黑海，向全世界示範宇宙級和平文明的全民力量。

之後呢？每個香港人繼續磨刀斬叉燒的心裏面，已經植根了一株白色的花。感謝你和你們！

（jauyau@gmail.com, wordwordword.wordpress.com）

文：周游