JW Diary：小確幸咖啡店文化

走在台北街頭，咖啡店是無處不在。除了傳統咖啡店、Starbucks、Mr. Brown外，書店、家具家品店、超市和便利店也附設咖啡店或咖啡座，真是豐儉由人，每杯咖啡貴的只賣100至200新台幣(約50港元以內），便宜的則是30-40新台幣。

最「神」的咖啡座當然是台灣最普遍的便利店7-11和FamilyMart，統統設置沙發和餐桌雅座，無論買一杯約港幣十元八塊的咖啡，還是一瓶水又或便當，也可悉隨尊便坐上一整天。於是，經常會看到學生和老人在此「打坐」。台灣的便當琳瑯滿目，由各種台、日式飯盒到意麵、沙律等一應俱全，絕對一日三餐也可以在便利店搞定。連提存款也設有銀行ATM櫃員機。

咖啡座的共享閱讀空間

另一最「神」的咖啡座是設於豪宅社區的共享閱讀空間。在台北豪宅區仁愛路上有一家書屋，名為「益品書屋」。甫入內，我最初以為是另一家類似誠品的書店，滿是藝術、設計、時尚和生活的美學書籍，偌大的空間內亦設置大小不同的桌子和座椅給人看書。可是接待人員卻告訴我，書屋不賣書，只供閱讀，圖書亦不外借。繳費100新台幣（約25港元）便可以一整天窩在書屋內喝咖啡喝茶看書，自由進出不另收費。咖啡更不是即溶的，而是咖啡豆煮成，茶葉則有不同的口味。每天書屋下午2:30至4:00還有小提琴現場演奏，亦會定期舉行生活文化講座。結果，我僅以小小100新台幣便消磨了一整個下午。

對於傳統咖啡店，我在台灣着實看不到存在的價值，除非是賣創意咖啡的。喝過一杯國際花式咖啡比賽的得獎名作，以白桃、洛神花和咖啡糅合而成，賣相帶着3種不同深淺顏色，恍如杜鵑鳥的羽翼。拌勻後，帶着別致的芳香，入口是甜、酸和甘醇與共，就如人生三味。這樣的一杯得獎另類咖啡才需100多200新台幣。港人常說若移民台灣要開咖啡店，恐怕要多做市場功課。

（http://www.facebook.com/janicewong831, IG : janicewong831）

文：Janice Wong