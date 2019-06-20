High Jewellery﹕從馬術到珠寶 百變鏈條串起匠心

「鏈條將對立的事物彼此連繫牽纏，使之互相依附，同時擺脫束縛。」Hermès珠寶創意總監Pierre Hardy這樣解構他筆下的Enchaînements Libres高級珠寶系列。為了突顯鏈條的不同形態與可塑性，Pierre Hardy深入研究鏈節，探討如何將不同尺寸的珠寶首飾實體，以及具象和抽象的概念連繫。

悉心鑄造 符合人體曲線

在構思系列的時候，Pierre Hardy將珠寶作品想像成身體的延伸。他試圖理解作品可以怎樣透過鉸接、伸縮，每道弧線以至微小細節，都經過仔細推敲與悉心鑄造，從而令金屬符合人體的曲線，讓佩戴者的每個肢體動作，看起來猶如擺脫束縛，呈現出鏈條的力量與靈活度。在珠寶造型方面，Pierre Hardy發揮大膽的創意，把每件以鏈條為元素的珠寶，呈現出如扭繩狀、馬鞍形、錨形，或是不對稱的結構，將圓形、方形和長方形拉長和延伸，甚至是創作出獨特的鏈中鏈結構等，顛覆高級珠寶傳統的設計框框，同時保留品牌的優雅形象。

玫瑰金配鈦金屬 輕巧靈活

無論鑄造任何珠寶首飾，選材從來也是一門深厚的學問。對於Pierre Hardy而言，在創作這個系列的過程中，他總忘卻金屬本身的珍稀程度，反而先尋覓它與人體融合的切入點，再從形狀出發構思作品的造型，他甚至表示：「最後珍貴素材是超越了其本身的價值，令珠寶的設計昇華。」以系列中扭繩狀鏈節的Hermès Fusion為例子，當中運用玫瑰金材質勾勒出作品結構，塑造拋光表面，並融合輕巧質感的鈦金屬，令鏈條設計更活靈。

文：Vivian Lau

編輯/王翠麗

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