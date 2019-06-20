Beauty﹕壓力、荷爾蒙變化、天氣濕熱 青春走了，青春痘卻來了！

暗瘡是皮膚的大敵，不但看起來礙眼，更予人不整潔的印象，形象大大扣分。皮膚科專科醫生林嘉雯指出，暗瘡成因有以下幾個：「角質堵塞毛孔、雄性荷爾蒙、痤瘡桿菌引起毛囊發炎，還有受遺傳、經期間荷爾蒙變化，或壓力、炎熱潮濕天氣影響，而導致的皮脂分泌過多問題，都會形成暗瘡。」由此可見，受暗瘡問題困擾，絕不是年輕人的「專利」，30、40歲的成年人也會受暗瘡問題困擾，當中又以女性比男性佔例多，林嘉雯表示：「女性受荷爾蒙的影響較大，不過一般而言，比起青少年的暗瘡問題會較為輕微。」另外，有時候，暗瘡問題除了在面部「來襲」，為什麼也會在背部滋生？林嘉雯解釋：「其實皮脂腺旺盛的地方，就有機會長暗瘡，背部汗腺亦屬發達，在汗多油多的情况下，便容易形成閉塞毛孔。」

護膚品「盡量要簡單」

要醫治暗瘡問題，除了需要了解成因，林嘉雯認為亦須分辨暗瘡的輕重程度來對症下藥，她指出：「其實暗瘡有很多不同的狀態，其中粉刺是最早期的，還有呈粉紅小點的丘疹，膿皰中間有白點，內裏含癑，而結節及囊腫，則是比較嚴重和深層的暗瘡。」

「輕微的話，可以只用外用藥物例如外塗過氧化弁抗生素、杜鵑花酸、異維A酸藥膏等，只要有耐性其實不難控制。」至於嚴重的患者，她表示：「要用口服藥如抗生素、荷爾蒙藥、異維A酸，不過，這些藥不是所有人都可以使用，需要徵詢醫生意見才可使用。」護膚方面，林嘉雯認為選擇的護膚品「盡量要簡單」，應該選用一些標榜不引起粉刺的non-comedogenic配方，她亦提醒：「若暗瘡情况沒有好轉，應盡早看醫生。」

要改善暗瘡問題，飲食方面亦應多加注意及「忍口」，林嘉雯指出：「飲食在痤瘡中的潛在影響具有爭議，暫時有研究顯示牛奶中的天然激素成分，可能令暗瘡變差；此外，升糖指數高的食物，例如白飯丶白麵包丶馬鈴薯等，會令血糖快速增加，有機會令暗瘡惡化。」

暗瘡肌應選卸妝油

雖說暗瘡肌不宜化妝，然而女士在絕多數時候，因工作需要總不得不塗上妝容示人。要避免令暗瘡問題惡化，專業化妝師Echo Wong認為可以從選擇化妝品類型入手，他表示：「可以選擇蘊含礦物、茶樹成分的產品，化妝之餘同時消炎。在選購化妝品時，可以先在手背作測試，若質感較為滋潤，便完全不適合油性皮膚，應選擇質感清爽輕盈的產品。」他補充：「由於油性皮膚容易滋生細菌，若皮膚屬暗瘡肌偏油的人士，亦應選擇具控油功效的化妝品。」

應該怎樣做好「妝前暗瘡護理」？Echo建議：「在化妝前，除了先做好清潔，還可以在暗瘡患處的位置，塗上暗瘡啫喱，將皮膚與外來空氣形成保護膜，然後再上粉底，從而減輕對暗瘡皮膚的傷害。」當使用遮瑕膏去遮蓋暗瘡時，又需要注意什麼？「由於暗瘡肌處於容易分泌油分的狀態，應該要選擇質地較為乾身的遮瑕膏；而在定妝的時候，應以印壓方式來塗碎粉，避免掃走遮瑕部分。」至於卸妝時，又有什麼要注意？Echo指出：「雖然引起暗瘡的成因有很多，不過有時候，我發現部分暗瘡肌人士，是因為卸妝工夫做得不好，或是選錯卸妝產品，而令肌膚問題惡化。」他建議：「暗瘡肌、油性皮膚，應該選擇卸妝油，帶來徹底清潔之效；若暗瘡問題僅屬輕度，則可以使用質地較為溫和的卸妝水或是卸妝奶，避免刺激皮膚。」

■Profile

．林嘉雯 - 皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

．Echo Wong - 從事化妝工作10年，參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

文：Vivian Lau

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：bareMinerals 2796 2066 Caudalie 2319 1006 Etvos 2493 1311 Harvey Nichols 3968 2512 Kiehl's 3695 3128 La Biosthetique 2191 2222