創科神探﹕AI找出初創黑馬

不過，這些創科公司如何尋找？哪裏尋找？怎樣扶助有潛力的初創企業？哪一間才是未來的獨角獸？這些問題同樣困擾一眾創投基金。某位「天使投資人」月初抱怨道：「08年投資的10多間初創公司，有4間已魂歸天國。」有部分是營運失利，亦有迷失最初方向，更有重要員工離巢，甚至創辦人之間鬧翻而結業等，原因千奇百怪。

計算成功率 配對合作伙伴

兩年前全球首創，由香港人研發以玻璃作為喇叭振膜的技術，其音質鏗鏘悅耳，扣人心弦；而兩位創辦人，一位主內研發技術，另一位主外開拓市場，公司也獲得首筆天使投資。但隨後這個技術水平甚高的初創企業卻遇上難題：究竟是建立自家的產品？還是與有實力的廠商合作？兩位創辦人未能取得共識，以致在今年初美國消費電子展後，因資金耗盡而互相指摘，結果演變成包括投資人三輸的局面，令人唏噓。

雖然筆者沒有未卜先知的能力，但最近發現一個智能平台「合伙時代」，可針對初創企業的資料作出評估，創辦人梁凱喬稱：「系統可分析團隊能力，追蹤項目發展、分析行業競爭性及計算項目營運模式，以人工智能計算出成功的機率，同時配對合作伙伴。」她舉例剛用了4個月時間，把與「工業4.0」智能製造模式、大健康醫療產業等多間相關的初創企業，透過系統分析，把最高評分的10家企業，推薦給中山火炬區國家級的高科技產業開發基地「留學人員創業園」。

另外，大灣區的概念及政策出台後，香港幾家著名初創企業亦透過系統推薦下，參與這個平台大灣區計劃及服務，包括被亞洲財經新聞台CNBC選為全球20個最炙手可熱初創企業之一的「薪創生命科技」、研發及生產可穿戴式外骨骼輔助裝置的「明特機械」、智能家居運動產品「Archon Wellness」，以及剛加入阿里巴巴AI Lab的「好好智能科技」等。

筆者嘗試把「玻璃喇叭」公司的資料輸入平台作分析，結果與今天狀况不謀而合，平台建議先配對好產品開發伙伴，共同打開市場後公司才能穩步成長。要找出好的初創企業並不容易，或許透過這個平台，未來能為讀者介紹更多優質的創科企業。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）