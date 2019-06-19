Hermès對上一個新系列應該是2015年發表的Slim d'Hermès，表殼是簡潔纖薄的圓形，其特別之處是表盤上特別設計的12小時時標，由Philippe Apeloig設計的字形是幼細的弧形字體，跟系列以Slim為名呼應，腕表外形極具辨識度，推出後大受歡迎。

字體大小漸變具速度感

事隔4年，品牌今年發表的新表也離不開表殼形狀和字形的配對。Galop d'Hermès腕表出自Ini Archibong之手，他在愛馬仕創作珍藏館詳細觀察各件收藏，從馬銜、馬鐙、鞍轡等馬具系列中找到設計靈感。腕表的形狀如一個變形的馬鐙，系列的名字Galop也有跳舞馬步的意思，根據品牌的說法，腕表就像是讓大家踏進未來的宇宙飛船。設計跟以往的款式截然不同，破格的設計令腕表同時適合男女佩戴。

表殼獨特的弧形馬鐙線條設計不僅切合品牌的馬術用具傳統，更符合人體工學，戴起來非常貼手。漸變大小的數字為設計帶來速度感，其數字刻度也暗藏玄機，其中4字和8字，由馬鐙形的圖案組成，極具心思。表冠特別移到6時位置下，在兩邊表耳中間，令表殼整體線條更為流暢。

表殼設計符合空氣動力學的曲線，符合實用需要。腕表重視光線倒影，腕表的銳利邊角消失了，光線在圓滑曲線面反射，令金屬看起來更順滑，圓弧形表鏡突顯出表盤的柔美。設計師Ini Archibong表示，「我『創作』的其實是光線，我創造可捕捉光線的形狀。我學會了勾畫符合空氣動力學的形狀和展現未來風格的線條，利用不同的表面質感，探索光線的效果。」品牌鐘表創作研發總監Philippe Delhotal則形容「Galop d'Hermès腕表不只是珠寶，不只是時計，是超越形式，能夠展現品牌風格的珍品」。腕表的尺寸為40.8 X 26毫米，分別有精鋼和玫瑰金版本，另有鑲鑽款式可供選擇。

着重細節 自家製機芯表殼

Galop以外，今年Slim d'Hermès有Titane款式登場，透過鮮豔色彩裝飾突顯個性。新款用上鈦金屬表殼，無煙煤色調表盤搭配品牌獨有的橙色細節。腕表採用超薄39.5毫米直徑表殼，由微粒噴砂2級鈦金屬製成，質料輕盈而耐用，頂部為環狀髮絲紋緞面拋光表圈，營造光影效果。

表盤由3部分組成：帶有鏤空阿拉伯數字與放射狀細紋的小時環圈；精緻同心圓飾紋的中央表盤，纖細的棒狀指針從上掠過；還有霜狀水晶小秒針盤。腕表的機芯、表殼和表帶均由Hermès自己的表廠與工坊開發製作——連皮帶也是由自家製作，這正是Hermès比其他傳統製表品牌優勝的其中一點。

事實上，Hermès在創作時裝、絲巾、手袋、家品等各式物件時，非常着重工匠細作，透過雙手靈巧的悉心錘煉，為每件物件注入靈魂，其腕表設計也是同出一轍。由外形、字形設計到各個鑲嵌打磨工藝部分，品牌也同樣講究，這正是愛馬仕之所以是愛馬仕，跟其他品牌分庭抗禮的原因之一。

查詢：Hermès 2919 5000

文：Tung Cheung

編輯：陸亮瑋

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