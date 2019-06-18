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Happy PaMa 教得樂 第246期

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論盡教育：沙呂小後事如何？且看下回分解

【明報專訊】王師奶好關心沙呂小事件進展，因為該校校董會公然向政府挑戰，它蔑視的不單是教育局長，是整個教育界的秩序和良心。觀乎楊局長超凡入聖的忍耐力，遲遲未有動靜，小婦人才於本欄寫出近乎哀鳴的《看爾橫行到幾時》一文。

原來世界仍有天道人心，局長在高度審之慎之後，已向立法會公開向該校發出警告信內容，透露校方違規細節：要求學生分擔隨團教師團費、機票、住宿開支，而隨團教師又在行程中離團；屢次不公開招聘教職員，連續數年安排一教師署任，阻礙其他教師晉升；連續7年不招標辦澳洲遊學團；將超過規定23倍現金約17萬港元存放校內；用教師私人戶口存放公款；部分非教學人員亦未經公開招聘程序 ，連評核紀錄亦無存檔。據說教育局已將涉及利益衝突、帳目問題等刑事指控轉介執法部門處理，這是正確步驟。至於指校董會拒絕辦學團體罷免校長要求，調查後認為查無實證。王師奶非局內人，不宜揣測真偽，但校董會確是公開維護校長，保住校長繼續任職噃！

用人不當 疏於監管

正如章回小說所說，「欲知後事如何，且看下回分解」，呢個波一定會繼續滾下去，至於滾到玉皇大帝龍牀側邊，抑或碌落海龍王的天蠶腳下，無人知曉，亦無從預測。小婦人自問並非好蠢，但諗極唔明，校監係學校最高負責人，間學校搞出大頭佛，仲要畀教育局發警告信，你唔醜嘅咩，唔使孭飛嘅咩？用人不當，疏於監管肯定責無旁貸，點解好似完全唔關佢事嘅？一間上市公司，如果董事總經理行政一塌糊塗，錢銀唔清唔楚，有空缺就私自僱用姨媽姑姐，契仔契女，董事長不聞不問，或隻眼開隻眼閉。醜事通天了，董事長仲明目張膽保住呢位「烏喱單刀」的總經理，你話通唔通先？梗係高山滾鼓——「不通不通」喇。領導無方，公然與社會為敵，雖不至要一死以謝天下，起碼都自己引咎辭職或被辭職喇！

為什麼教育局自己不處理？

局長出手係慢了少少，但遲到好過無到，小婦人唔明：將關乎刑事指控的交由執法機關處理十分正確，但違反教育則例的部分，為什麼教育局自己不處理？例如辦遊學團不公開招標，安排一教師署任空缺，阻礙教師晉升，儲存超過規定數目現金，這都是教育局有權處理事項，點解唔做？校本法團原意是想將學校管理得更貼身，更健康些，擺在眼前，事實是在退步，無人監管，無人手監管，甚或無人敢監管。一個健全的校董會，怎會將校友校董、家長校董、教師校董拒諸門外，另有小圈子有權話事的校董會？有一些學校確實不合理到如此地步，教育局各位高官，唔好話你唔知。

欲知沙呂小後事如何，且看下回分解。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第246期]

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