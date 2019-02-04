副刊
Happy PaMa 教得樂 第246期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：是其是 非其非

【明報專訊】最近為新書出版，籌備工作正進行得如火如荼，開會期間，編輯突然問我，在我的文章中旁徵博引用很多古文，四書五經皆有，年輕讀者恐怕不會睇得明。說旁徵博引太誇獎，不過我絕對相信我的讀者的鑑賞力、學習力和吸收能力。

說實話，我只是雕蟲小技，才疏學淺，也不敢亂拋書包自暴其短，不過絕對言行一致。在家自小教育大小T的，除了家教，還有四書五經，我會因應情况，在言談間用深入淺出，耳濡目染的方法，對他們進行古文洗腦教育。中國文化博大精深，古文用字精簡精準，言簡意賅，當中的道理經得起千年考驗。我和孩子講歷史，是讓他們知道，歷史一定不斷重演，之所以不斷重演，是因為人類從來沒有在歷史中汲取教訓。

身為香港人，正值香港前所未有的動盪時刻，心情複雜矛盾實屬正常，而前所未有的無力感也壓得我自己喘不過氣來。但隨之而來的，是一份莫名的責任感和使命感，身為人母，我有責任為孩子好好上一課；作為一個專欄作者，我更加珍惜今日享有發表自己意見、意志的自由。肩膊上的擔子無論如何沉重，我責無旁貸一力承擔！

此刻的心情，《孟子．告子上》完全能夠講出我心聲：

「魚，我所欲也；熊掌，亦我所欲也，二者不可得兼，舍魚而取熊掌者也。生，亦我所欲也；義，亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取義者也。生亦我所欲，所欲有甚於生者，故不為苟得也；死亦我所惡，所惡有甚於死者，故患有所不辟也。」

《告子上》的主要內容，就是闡明孟子的「性善說」。因為「惻隱之心，人皆有之；羞惡之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。」既然善良是天生的本性，那麼邪惡，就是後天自作的選擇。出賣良知出賣靈魂，沒有迫不得已，只有自甘墮落。和魔鬼做交易，不是為勢所迫，只是利欲熏心。

如果人與生俱來就有為善的種子，為什麼善良的種子在一部分人的身上沒有發芽？又為什麼沒有茁壯成長而是頃刻凋謝？麻木不仁的成因又是什麼？埋沒天性的善良，變成作惡多端，無惡不作的壞人的原因又是什麼？

「何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分。但管拒邪修正處，何愁天地不知聞。」若要人不知，除非己莫為。面對大是大非，不能和理非非，這是最差的時候，亦是最好的時候，大家好好讀一讀歷史，參考一下前人的智慧和教訓。尤其為人父母的，沒有比這個最好的時候，好好和孩子講一課。不過講之前，請好好為自己要講的話做功課，不能含糊其詞，蒙混是過不了關的。

父母擔當引導角色

今時今日的孩子懂得和知道的，比我們能夠想像的更多更廣，只是始終入世未深，未懂人間險惡，未識人性醜陋，看得不夠深入，了解不夠全面，分析不夠透徹。父母擔當的是引導的角色，不能有預設立場，仍抱着「父母講的話都是對的」的心態。

6月12號小T身在香港親歷其境，知道有警察開槍，問我「點解要搞到咁？」再問我「下個星期仲會唔會有香港？」我的答案是「會，但不再是一樣的香港！」香港是我家，是我們的根。

君子有所為，有所不為。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。香港加油！

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第246期]

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