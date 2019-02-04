副刊
Happy PaMa 教得樂 第246期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

教大GPS：贏粒糖，輸間廠：解讀練習的意義

【明報專訊】傳統教育常強調練習和重複的重要性。相信很多人兒時都試過重複抄寫同一個漢字，又或一遍遍地背誦乘數表。老師設計工作紙時，亦喜歡重複同一概念的題目，讓學生反覆練習。但是，很多人相信重複練習這種方法早已過時，認為不僅枯燥乏味，更會扼殺孩子的學習興趣。

重複的學習和練習能否有助長期記憶呢？在早期一項研究中，學者Arthur Glenberg和他的同事發現，即使是沒有闡述或沒有意義的處理過程，簡單的死記硬背也有助提升記憶的能力。注意的是，這實驗是在高度控制的條件下進行。現實生活中，假設孩子需要完成一份數學工作紙，或多或少他還是需要理解問題的含義。研究證明在理解和處理問題的過程中，孩子對資訊的記憶會提高。

物質獎勵 削弱孩子學習興趣

雖然工作紙可以有助保持記憶，學習興趣是學習方程式中不可或缺的一部分。對學習完全不感興趣的孩子是不可能投入精力去學習。值得注意的是，一般的實驗參加者，如上文提到的實驗，通常會得到現金或課程學分的補償。因此，他們亦獲得了學習以外的動機。那麼獎勵孩子用功做作業就不是能解決問題嗎？如果孩子們經常因為完成作業而受到獎勵，用外在物質來獎勵孩子也會削弱他們對學習的興趣。

老師和家長應該怎麼做呢？我們可以參考學者Arthur Graesser曾在一篇社論中提及到從認知科學的角度所運用的策略。　

首先就是間隔效應。間隔效應是指如果能夠將知識在一段時間內分階段地學習和溫習，而不是用幾天時間來強化記憶，孩子便能牢記所學的知識。部分孩子可能需要別人的監督和引導，讓他們根據安排合理、計劃周詳的時間表來溫習。另外，研究亦建議孩子不能單靠閱讀和重讀既定教材，也要建立自己的學習筆記。

將考試視為一種學習方法

另一種學習策略被稱為考試效應：考試可以提高學習成效並增強長期記憶。你可能會說，香港的孩子已經有很多考試了，他們最不需要的就是考試！事實上，這裏所提倡的不是像期末考這樣的階段性考試，而是將考試視為一種學習方法。這種考試可以由學生主導，例如是回答課本單元結束時的問題，又或是核對課本所提供的參考答案。重要的是，孩子在進行這些自訂考測時也要嚴謹認真，如模擬在真實考試的情境下進行。

究竟操練還是不操練？和絕大多數事情一樣，適度才是關鍵。問題是，如果不能提供要或不要的建議，適度有時也會走向極端。練習和重複的學習的確有其意義，但我們要明白，能夠訓練孩子思考、靈活運用知識來解決問題的練習，才是學習的重要部分。

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕李敬廉（香港教育大學幼兒教育學系教授、香港教育大學兒童教育及發展科學研究中心總監）

[Happy PaMa 教得樂 第246期]

上 / 下一篇新聞

海派羅宋湯 啖啖牛「脂」味
海派羅宋湯 啖啖牛「脂」味
豉油西餐﹕白湯真材實料 香口忌廉味重
豉油西餐﹕白湯真材實料 香口忌廉味重
路牌發燒友邱益彰 保育「監獄字體」 留住人情味
路牌發燒友邱益彰 保育「監獄字體」 留住人情味
後記：「香港路牌最靚仔」
後記：「香港路牌最靚仔」
過大禮——古時「婚姻合約」
過大禮——古時「婚姻合約」
解構習俗﹕送禮期間 準新人避席
解構習俗﹕送禮期間 準新人避席
與時並進﹕套裝執齊禮品 生意勝從前
與時並進﹕套裝執齊禮品 生意勝從前
飯壺唔夠熱？ 原來用錯了！
飯壺唔夠熱？ 原來用錯了！
正確使用﹕牙籤妙開湯盒
正確使用﹕牙籤妙開湯盒
保養方法﹕玻璃膽飯壺宜用膠匙羹
保養方法﹕玻璃膽飯壺宜用膠匙羹
暑期親子班﹕畫沙畫做陶藝 親子關係注入正能量
暑期親子班﹕畫沙畫做陶藝 親子關係注入正能量
學樂器夾band 為一家添樂韻
學樂器夾band 為一家添樂韻
跟「師傅仔」學陶藝 認識智障人士才能
跟「師傅仔」學陶藝 認識智障人士才能
暑期親子班﹕母子攀石拍住上 克服困難建互信
暑期親子班﹕母子攀石拍住上 克服困難建互信
伴哮喘兒做運動
伴哮喘兒做運動
一條繩跳出親子感情
一條繩跳出親子感情
本周Focus．採訪手記﹕學懂放手 讓爸爸與子女共處
本周Focus．採訪手記﹕學懂放手 讓爸爸與子女共處
活動推介﹕化身小偵探破解難題
活動推介﹕化身小偵探破解難題
活動推介﹕聽講座學做稱職父母
活動推介﹕聽講座學做稱職父母
重要日子提提你！
重要日子提提你！
好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂
好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂
活動推介﹕小模特兒踏上舞台做善事
活動推介﹕小模特兒踏上舞台做善事
活動推介﹕領養寵物 做一生一世家人
活動推介﹕領養寵物 做一生一世家人
童讀好書：肩負使命 引發閱讀興趣 故事爸媽領孩子投入書海
童讀好書：肩負使命 引發閱讀興趣 故事爸媽領孩子投入書海
童繪遊樂場：簡筆畫．人物篇 簡潔中帶出鮮明形象
童繪遊樂場：簡筆畫．人物篇 簡潔中帶出鮮明形象
城市「築」迹﹕探索中環高廈 培養孩子「築」覺
城市「築」迹﹕探索中環高廈 培養孩子「築」覺
勝出者 說建築
勝出者 說建築
校園筆陣．君子之道：何不給自己一個讚？
校園筆陣．君子之道：何不給自己一個讚？
喜閱愛麗絲：閱讀月的喜閱小點子
喜閱愛麗絲：閱讀月的喜閱小點子
小學雞媽媽：你能不憤怒嗎？
小學雞媽媽：你能不憤怒嗎？
半職爸爸：5年前 5年後
半職爸爸：5年前 5年後
日式育兒記：帶MJ兄弟回肯尼亞
日式育兒記：帶MJ兄弟回肯尼亞
客座隨筆：媽媽的「保護」或窒礙子女成長
客座隨筆：媽媽的「保護」或窒礙子女成長
言語自聊：S音的迷思
言語自聊：S音的迷思
辣媽CEO：是其是 非其非
辣媽CEO：是其是 非其非
論盡教育：沙呂小後事如何？且看下回分解
論盡教育：沙呂小後事如何？且看下回分解