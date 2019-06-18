半職爸爸：5年前 5年後

遊行當天，舉目白衣人，大部分非常年輕，10多歲，或20歲，我相信其中很多沒有參與過5年前的佔領運動。5年，一個世代，我們的施政者再次製造了一代人的青春回憶。

青春的殘酷物語

5年前的熱血、憤怒、淚水、挫折、失望和殘酷，5年後重新回到現場。製造這些經歷的人，不是命運，不是煽動者，而是大權在握的人一念之差。從天而降的《逃犯條例》把一代人送上一個戰場似的處境。遊行時除了一大群年輕人，還看到一個一手持拐杖一手持標語、滿頭花白的老婦。人龍移動緩慢，老婦的步伐更慢。看着看着，淚盈於眶。這樣的處境，孰令致之？

6．12的集會，是繼5年前佔領運動後另一次大型抗議運動。6月9日的103萬遊行，當權者視若無睹，還有什麼當權者是願意看見的？裝盲的人，早就閉上了眼，看不見不出奇，出奇的是，裝作沒有良心和智慧的人，真的可以沒有良心和智慧。午夜夢迴，他們真的不會驀然驚醒而冷汗淋漓？

5年之後又5年，5年之後又5年，即將完成初中的女兒，5年後，又會面對一個怎樣的世界？

青春不應拋擲在爭取一口自由的呼吸，因為青春本來就與生俱來擁有最自由的呼吸。年輕人為了一口氣，很可能要付出極大代價：遺憾、殘缺和生命。即使明知要付出這麼大的代價，年輕人還是站了出來，站在最勇敢的前線。因為他們知道，唯一不能失去的是希望。不是為了自己，不是為了買樓，不是為了從政，不是為了送子女到英國或者大灣區，只是為了守住最後的公義。

「我已坐了400年監」

香港人理應嘆息。青春的生命，原來對許多手操極權的人來說，從來不屑一顧。5年後，對抗着年輕人和至少100萬個發出強烈訴求的市民的當權者，應該怎樣回看這一刻和這一天的晚上所發生的一切？

還能睡得安枕的又是些什麼人？

50年前，美國派人登陸月球，地球上的拳王阿里反對美國參與越戰，他說，不會為了一個壓迫他爭取平等和人權的政權，走到十萬八千里外用槍屠殺更窮或者更黑的人。「我不會逃跑，你要我坐監，好，現在就來抓我，我已經坐了400年監，不介意多坐四五年。你要我為你們戰鬥，此時此刻，就在這個地方，你們從來沒有為我說過一句話。」

登月至今50年；50年後，此時此刻的香港又會是個什麼世界？那時候，現在掌權的人早已煙消雲散，留下的正是今天穿着白衣迎着催淚氣體的年輕人。

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第246期]