副刊
Happy PaMa 教得樂 第246期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

校園筆陣．君子之道：何不給自己一個讚？

【明報專訊】無論一個人能力有多高，也會有處理不到的事情；即使屢嘗成功滋味的人，偶爾也有失敗的時刻；無論你如何做到最好，也會有人不喜歡你。與其常擔憂別人是否滿意，不如先給自己一個讚，肯定自己的價值、欣賞自己的付出、相信自己的貢獻。

每天寫下做得不錯的事

作為校長，好像高高在上，其實我也有缺乏信心的時候，但憑着心底的座右銘——「相信自己可以一點一滴地進步，雨後總有天晴」，這句說話，助我跨過大大小小的難關。每天一起牀，我便會對着鏡子說要努力，讓今天的自己比昨天的自己進步一點點；每天下班後，我亦會寫下今天自己做得不錯的事情，大大小小，一般都有兩至三項。例如，我到2A教室與學生共晉午膳，和他們打成一片；又或是與幾位家長愉快交談、在成長課教導學生如何感恩、完成了一份校務議程、簽了一份商業活動的合約、完成會議等等，我稱之為「郭校長快樂寶庫」。當自己有灰心失落時，我便會翻閱這個寶庫，很快又會笑起來，重拾自信，繼續前進。

快樂可從感恩開始

要對待自己好一點並不困難，只要學懂自製快樂，活出自己，不要把焦點放在別人身上，與人比較、羨慕別人，所謂「坐這山，望那山，一事無成」，否則只會變成大輸家。快樂可以從感恩擁有開始，由家庭做核心，再擴展至工作，然後再到社會，從這三方面尋找要感恩的人與事。我們對未來要抱有樂觀的態度，對生活要滿足。但不要忘記，快樂應該包含哭泣的經歷，因為沒有這些傷痛的經歷，就不能認真地享受快樂的感覺，沒有失敗哪有成功呢？

我鼓勵各位讀者要相信自己的影響力，相信我們可以改變對方的想法、處事態度和事情的發展。我們不妨先留意自己說話的用語、待人接物的態度，並嘗試代入對方的處境，慢慢地，你會看到對方因你而轉變，你亦會學懂從小處欣賞別人。

我在上幾篇文章亦有提及到，人是可以透過別人的少許舉動而作出轉變的。我現在身邊幾個最好的朋友，都是曾經很討厭我，甚或攻擊我的人，但現在，他們已經成為陪我共度生命每一刻的人。

我很感恩有機會藉着報章，讓我以教育工作者的身分與大家同行，我要在此給大家及自己一個大大的讚。盼望大家也善待自己，共同散發正能量。

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

文﹕郭超群（德信學校校長）

[Happy PaMa 教得樂 第246期]

上 / 下一篇新聞

海派羅宋湯 啖啖牛「脂」味
海派羅宋湯 啖啖牛「脂」味
豉油西餐﹕白湯真材實料 香口忌廉味重
豉油西餐﹕白湯真材實料 香口忌廉味重
路牌發燒友邱益彰 保育「監獄字體」 留住人情味
路牌發燒友邱益彰 保育「監獄字體」 留住人情味
後記：「香港路牌最靚仔」
後記：「香港路牌最靚仔」
過大禮——古時「婚姻合約」
過大禮——古時「婚姻合約」
解構習俗﹕送禮期間 準新人避席
解構習俗﹕送禮期間 準新人避席
與時並進﹕套裝執齊禮品 生意勝從前
與時並進﹕套裝執齊禮品 生意勝從前
飯壺唔夠熱？ 原來用錯了！
飯壺唔夠熱？ 原來用錯了！
正確使用﹕牙籤妙開湯盒
正確使用﹕牙籤妙開湯盒
保養方法﹕玻璃膽飯壺宜用膠匙羹
保養方法﹕玻璃膽飯壺宜用膠匙羹
暑期親子班﹕畫沙畫做陶藝 親子關係注入正能量
暑期親子班﹕畫沙畫做陶藝 親子關係注入正能量
學樂器夾band 為一家添樂韻
學樂器夾band 為一家添樂韻
跟「師傅仔」學陶藝 認識智障人士才能
跟「師傅仔」學陶藝 認識智障人士才能
暑期親子班﹕母子攀石拍住上 克服困難建互信
暑期親子班﹕母子攀石拍住上 克服困難建互信
伴哮喘兒做運動
伴哮喘兒做運動
一條繩跳出親子感情
一條繩跳出親子感情
本周Focus．採訪手記﹕學懂放手 讓爸爸與子女共處
本周Focus．採訪手記﹕學懂放手 讓爸爸與子女共處
活動推介﹕化身小偵探破解難題
活動推介﹕化身小偵探破解難題
活動推介﹕聽講座學做稱職父母
活動推介﹕聽講座學做稱職父母
重要日子提提你！
重要日子提提你！
好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂
好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂
活動推介﹕小模特兒踏上舞台做善事
活動推介﹕小模特兒踏上舞台做善事
活動推介﹕領養寵物 做一生一世家人
活動推介﹕領養寵物 做一生一世家人
童讀好書：肩負使命 引發閱讀興趣 故事爸媽領孩子投入書海
童讀好書：肩負使命 引發閱讀興趣 故事爸媽領孩子投入書海
童繪遊樂場：簡筆畫．人物篇 簡潔中帶出鮮明形象
童繪遊樂場：簡筆畫．人物篇 簡潔中帶出鮮明形象
城市「築」迹﹕探索中環高廈 培養孩子「築」覺
城市「築」迹﹕探索中環高廈 培養孩子「築」覺
勝出者 說建築
勝出者 說建築
喜閱愛麗絲：閱讀月的喜閱小點子
喜閱愛麗絲：閱讀月的喜閱小點子
小學雞媽媽：你能不憤怒嗎？
小學雞媽媽：你能不憤怒嗎？
半職爸爸：5年前 5年後
半職爸爸：5年前 5年後
日式育兒記：帶MJ兄弟回肯尼亞
日式育兒記：帶MJ兄弟回肯尼亞
客座隨筆：媽媽的「保護」或窒礙子女成長
客座隨筆：媽媽的「保護」或窒礙子女成長
言語自聊：S音的迷思
言語自聊：S音的迷思
教大GPS：贏粒糖，輸間廠：解讀練習的意義
教大GPS：贏粒糖，輸間廠：解讀練習的意義
辣媽CEO：是其是 非其非
辣媽CEO：是其是 非其非
論盡教育：沙呂小後事如何？且看下回分解
論盡教育：沙呂小後事如何？且看下回分解