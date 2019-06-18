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Happy PaMa 教得樂 第246期

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城市「築」迹﹕探索中環高廈 培養孩子「築」覺

【明報專訊】香港小朋友出名「忙」，每日忙做功課、忙溫書及忙上興趣班，生活節奏急促，走在街上也行色匆匆，更莫說站在街上抬頭細看香港建築物的時間。有見及此，有本地導賞團與建築及工程師公司合作，帶小孩游走中環，認識不同形態的建築物，之後再參加工作坊，利用積木砌出理想的建築物，培養出建築師的美學與觸覺。

文︰許朝茵

這天，10多個小朋友連同家長，聚集在中國銀行大廈（舊中銀大廈）外，細心聽着本地導賞員Olivia的講解，關於這座歷史建築物的設計精髓，「舊中銀大廈由第一代華人建築師陸謙受設計，於1950年建成。陸謙受在設計這座大廈前，用了7個月時間遊歷歐洲，欣賞當地不同建築物的設計尋找靈感，從而培養出一套獨特的美學，最後為中銀建出一座糅合中西特色的獨特設計。

游走中環 探索建築特色

聽完故事，Olivia便進一步講解大廈的其他特色，在大廈兩個門口外，兩側均設有石獅子，一對設計偏向中式（面向德輔道中），另一對則以裝飾藝術手法設計（面向德輔道中，靠近皇后大道中），各有風格。欣賞石獅子期間，有小朋友發現中式獅子旁的大門上，刻有多個八角形圖案，Olivia解釋設計與風水有關，同時「八」與「發」亦是諳音字，孩子們聽罷覺得新奇有趣。

彩繪窗 引入自然光

繼續向中環方向前行，便去到渣打銀行大廈，同時亦是最受孩子歡迎的地點，全因大廈內的升降機附近，有道大型彩繪玻璃窗，當中包括不少富有香港特色的圖案，例如帆船、商舖招牌等，Olivia解釋這道彩繪窗，美觀之外也有實際作用，「由於這道窗面向另一大廈，景觀一般，但建築師又想引入自然光，因此設計出這個彩繪窗」。在場小朋友也聽得入神。

引發好奇 埋下建築種子

這個導賞團名為親子版「巴馬丹拿中區建築行」，由本地導賞團「Walk In Hong Kong活現香港」所負責，Olivia表示，以往曾舉辦類似的活動，但以成年人為對象，「今次則以小朋友為主，希望培養孩子從小懂得如何欣賞一個城市，有助他們對這個地方產生歸屬感」。不過，小孩大多對建築學沒有概念，如何引領他們欣賞建築物？「選擇介紹的建築物時，會選與大家生活息息相關的，例如舊中銀大廈及渣打銀行大廈，其所屬銀行都是印鈔銀行，小朋友亦有機會接觸這些銀行發行的鈔票，較易引起他們的注意。」

導賞期間，Olivia會以問題引導小朋友認識建築學的基本元素，如顏色、結構及花紋等，之後再進一步解釋公共空間及通風等建築學問如何影響城市的運作，從而勾起他們的興趣，甚至主動探索更多有關建議學的知識，「希望透過今次活動，培育出小孩的好奇心、創意及美學，把建築的概念如種子般，投入孩子的心內，日後有機會發芽成長」。

完成了中環遊後，巴馬丹拿集團與活現香港合辦的「城市之夢。與未來建築師同行．創作坊」只進行了一半，因為一眾小朋友會去到香港展城館，參與名為建築模型創作坊。

甫入工作坊內，發現場內設有一個以中環商業區作藍本的大型模型，當中設有多棟標誌性的建築物，如匯豐銀行等，不過這些大廈是由一件件的木製積木砌成，每座建築物用上過百至過千塊積木不等。

勾畫外觀 顯出城市個性

巴馬丹拿集團董事陳祖聲指出，是次活動極具教育意義，希望更多人，尤其是小朋友認識建築師的工作。「香港對建築物設計的認識不多，很多人只知道與起樓有關。其實建築師最重要是創作，不單設計建築物，甚至可以勾畫出整個城市，因為建築物的外形會影響城市的外觀，同時也反映出這個城市的個性。」

除了看，小朋友亦有機會落手落腳以積木砌出心水建築，不過，在設計前要先聽講座，了解建築物外形設計的基本知識。之後，孩子可在中環模型前，選出自己喜歡的建築物，再將它改頭換面，重新設計另一座建築物。每個小孩都有一名具建築學知識的導師協助他們，把概念應用在積木上。完成後，小朋友與導師一起用膠水，逐件積木黏起來，穩固建築物。

積木砌出心水建築 思考用處

巴馬丹拿建築及工程師有限公司副董事張家偉表示，親身砌出自己喜歡的建築物，除了可以令孩子了解建築物對城市構成的影響外，亦啟發他們多思考建築物的用處。「小朋友以第一身角度落手落腳參與建築物設計，而設計時會考慮包括環境、空間感及綠化等不同範疇所帶來的影響，令他們加深印象。」完成工作坊後，會選出3個創意與實用度兼具的優秀作品，評分準則包括功能、環保景觀、坐向及通風設計等。之後展覽一段時間後，孩子可把作品捧回家。

[Happy PaMa 教得樂 第246期]

相關字詞﹕體驗試用 食買玩 設計大廈 建築物 高樓大廈 公共空間 導賞團 中環 關你b事

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