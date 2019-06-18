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Happy PaMa 教得樂 第246期

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童讀好書：肩負使命 引發閱讀興趣 故事爸媽領孩子投入書海

【明報專訊】現時不少幼稚園和小學都有「故事爸媽」，由校方邀請家長當義工，使他們可以走進校園近距離跟學生講故事。不過，未必每個父母都上過「講故事班」，在技巧上，可能基本到連選擇書本亦無從入手；在心態上，亦未必考慮想過當故事爸媽的目的和意義。故事爸媽，其實不止是當孩子的「說書人」這麼簡單。

文︰顏燕雯

「很多家長想做孩子學校的故事爸媽，最初可能並不是抱着一個很偉大的理想，例如要怎樣宣揚閱讀風氣等；他們可能只是一心想加深對學校、老師的認識，或者想更快知道學校的資訊等。這些目的，其實都不是什麼壞事，我也覺得沒有不妥，只是我想父母明白，家長參與成為故事爸媽，其實背負着一個重要使命。」Life Reading繪本館顧問王淑蕙（Apple）說，故事爸媽可以成為孩子心目中的天使，和他們共同進入書中世界，探索當中的美好，而並非只拿着圖書，向小朋友說：「這個故事教訓我們什麼什麼。」

從孩子角度出發 給予關懷

Apple最近受幼稚園及小學邀請，親身到學校跟家長分享成為故事爸媽的技巧，她說，首先要家長明白他們不是去擔當老師的「教育」職責，而是給予小朋友關懷。「我希望他們先要明白小朋友的內心世界，能夠從小朋友的角度看繪本，這樣更容易得到孩子的共鳴，就像《害羞的小白兔》。」

這本書講述小白兔很怕醜，即使去到祖母家鄉度假，由於那裏吃的、說的跟小白兔本身居住的地方有點不一樣，所以牠仍感到害怕，想找地方躲起來，最後躲在一個紙箱中，透過小洞看出面的世界。祖母不但沒有責備牠，更慢慢給牠認識這個地方，跟牠一同裝飾那個像保護殼的紙箱。到最後，小白兔終於不用躲在紙箱中，大膽走出來。「書中的主角小白兔，跟小朋友的心態很接近，無論性格是否害羞的孩子都有共鳴。故事爸媽讀這本書時，只需跟着內容去念，毋須加以剖析，而是把『孩子，你是被接納』的信息帶給他們。」

利用好奇心 把閱讀變習慣

若要再準確一點說明故事爸媽的角色，Apple笑言看看《狐狸愛上圖書館》便會更明白。故事中有一隻老鼠，牠很喜歡到圖書館，有一天，一隻狐狸為了吃老鼠，一直追牠來到了圖書館。老鼠對狐狸說，圖書館內不能大聲吵鬧，而且所有的東西都是等待被人借出，沒有一樣東西是屬於狐狸的，隨後更給牠一本書。慢慢地，狐狸忘記了捕獵老鼠一事而只顧看書，更因此由不識字，變成學習到很多不同的知識。

這樣有趣的故事，不就是故事爸媽的寫照嗎？「故事爸媽就像老鼠，打開了圖書館的門，吸引孩子走進去。而吸引孩子的方法，不是用糖果、不是用貼紙，也不是用什麼獎勵，而是用好奇心。所以我常告訴家長，為孩子講故事時，不用刻意預備小禮物，多花時間想想如何把要講的故事排序、串連，做好鋪排的工夫，才是最重要。因為小朋友最需要的，其實是講故事的這個人，不是其他東西。」

■好書推介

◆《狐狸愛上圖書館》

作者：羅倫斯．波利

繪者：卡特琳．莎樂爾

譯者：李紫蓉

出版社：小天下

◆《害羞的小白兔》

作者、繪者：田島香

譯者：思謐嘉

出版社：大好書屋

■延伸閱讀

◆《寂靜的聲音》

內容：祥生在繁忙的城市，向古箏老師詢問他最喜愛的聲音，老師回答就是「寂靜」。於是祥生一直去找「寂靜」的聲音，最後從閱讀中感受得到。等同於跟孩子說故事時，他們能夠全情投入其中，也能找到一種令人愉悅的氣氛。

作者：卡崔娜‧金齊藤

繪者：郭香宜

譯者：游珮芸

出版社：玉山社

◆《回禮》

內容：狐家和狸家成為鄰居，其中狐太太和狸太太二人都太客氣，互相把禮物送給對方，最後送無可送，就連自己的孩子和自己都當作禮物送了過去。這好比小朋友最需要的，其實是說故事的「人」。

作者：村山桂子

繪者：織茂恭子

譯者：曹俊彥

出版社：青林

◆《你想聽故事嗎？》

內容：熊先生有一個故事要說，但冬天快到，動物都忙於收集食物或找地方過冬，而熊先生一一幫助他的朋友準備過冬。冬天來了，大家都冬眠去。當冬天過去，大家都醒來，可是熊先生已想不起牠的故事。不過不要緊，因為大家還是聚在一起把故事組織起來。這說明了故事是怎樣並不重要，最重要是說故事和聽故事的人都在呢！

作者：菲立普‧史戴

繪者：艾琳‧史戴

譯者：劉清彥

出版社：道聲

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