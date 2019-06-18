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Happy PaMa 教得樂 第246期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記﹕學懂放手 讓爸爸與子女共處

【明報專訊】早兩天是父親節，不知大家有沒有與父親大人好好慶祝一番呢？家父是一名傳統父親，向來沉默寡言，不苟言笑，對子女的愛，亦從不宣之於口，因此從小到大，我也比較「怕」爸爸，形容得貼切些，應該是說跟他有段距離感，很少互動。

進入「虎媽貓爸」年代

上期跟「維護家庭基金好爸爸中心」總幹事溫南聲（Anton）做訪問，他大談為父之道，我雖然不是爸爸，但同樣獲益良多。在訪問中，Anton引述明愛及理大較早前的調查結果指出，現今嚴父慈母的角色已互調，進入了「虎媽貓爸」的年代，最終導致爸爸在家庭的參與度愈來愈低，甚至製造了很多「假單親」的家庭，即是家庭中有父有母，但真正照顧孩子的，就只有媽媽一個。

是媽媽天生喜歡「攬上身」，抑或是爸爸天性「懶懶閒」，這個有點像問「有雞先還是有蛋先」一樣難答，雙方有理拗不清。但可以肯定的是，如果夫妻間不正視問題，這種狀態只會不斷惡性循環，對整個家庭也沒有好處。

盡父職是丈夫責任

要解決這種家庭困局，Anton語重心長叮囑各位媽媽︰「一定要放手！」他指出，倘若媽媽們都認同盡父職是丈夫的責任，那為何還要「母兼父職」呢？最後，他說了一句令我非常震撼的說話︰「當仔大女大時，如果丈夫對你說︰『我今時今日不懂得做爸爸，也因為你！』你驚嗎？」驚，我很驚。

（編按：由於稿擠，本期《升學攻略》暫停，下期待續。）

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第246期]

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