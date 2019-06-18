副刊
Happy PaMa 教得樂 第246期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

暑期親子班﹕母子攀石拍住上 克服困難建互信

【明報專訊】◆陽光運動

若然藝術活動並非你一家人那杯茶，那挑戰體能與膽量的攀石活動，可能更合你心意。Hong Kong Climbing Park開辦「親子攀石興趣班」，場內總教練朱嘉偉指出，活動以頂繩攀登為主，二人一組，其中一人是攀爬者，另一人則是防護者，「防護者責負操控繩索，並確保防護裝置生效，令攀爬者即使失手，也不會急速下墮，避免受傷」。

他又表示，在導師監督下，父母和孩子需輪流擔當攀爬者及防護者，而攀登前，大家互相檢查裝備，確保正確使用，在過程中，爸媽與孩子可建立互信關係。雖然在攀爬牆的頂點及地上均設有防護裝置，而且學員都繫上安全帶，但面對約10米高的攀爬牆，不少參加者僅爬上數米便因為畏高或體力不支等問題想放棄。「這個時候，父母可以和子女研究如何克服困難，親子間有共同目標，自然可增進感情。」

■INFO

親子攀石興趣班

對象：適合3至16歲小童或青少年及其家長（以2至4個家庭小組方式教授）

日期及時間：待定，可向主辦機構查詢

地點：沙田大涌橋路52號 富豪花園二期商場2樓

費用：$1120/位（共4堂），每堂60分鐘

主辦單位：Hong Kong Climbing Park

查詢：3708 9075

網址：「Hong Kong Climbing Park」facebook專頁

[Happy PaMa 教得樂 第246期]

上 / 下一篇新聞

海派羅宋湯 啖啖牛「脂」味
海派羅宋湯 啖啖牛「脂」味
豉油西餐﹕白湯真材實料 香口忌廉味重
豉油西餐﹕白湯真材實料 香口忌廉味重
路牌發燒友邱益彰 保育「監獄字體」 留住人情味
路牌發燒友邱益彰 保育「監獄字體」 留住人情味
後記：「香港路牌最靚仔」
後記：「香港路牌最靚仔」
過大禮——古時「婚姻合約」
過大禮——古時「婚姻合約」
解構習俗﹕送禮期間 準新人避席
解構習俗﹕送禮期間 準新人避席
與時並進﹕套裝執齊禮品 生意勝從前
與時並進﹕套裝執齊禮品 生意勝從前
飯壺唔夠熱？ 原來用錯了！
飯壺唔夠熱？ 原來用錯了！
正確使用﹕牙籤妙開湯盒
正確使用﹕牙籤妙開湯盒
保養方法﹕玻璃膽飯壺宜用膠匙羹
保養方法﹕玻璃膽飯壺宜用膠匙羹
暑期親子班﹕畫沙畫做陶藝 親子關係注入正能量
暑期親子班﹕畫沙畫做陶藝 親子關係注入正能量
學樂器夾band 為一家添樂韻
學樂器夾band 為一家添樂韻
跟「師傅仔」學陶藝 認識智障人士才能
跟「師傅仔」學陶藝 認識智障人士才能
伴哮喘兒做運動
伴哮喘兒做運動
一條繩跳出親子感情
一條繩跳出親子感情
本周Focus．採訪手記﹕學懂放手 讓爸爸與子女共處
本周Focus．採訪手記﹕學懂放手 讓爸爸與子女共處
活動推介﹕化身小偵探破解難題
活動推介﹕化身小偵探破解難題
活動推介﹕聽講座學做稱職父母
活動推介﹕聽講座學做稱職父母
重要日子提提你！
重要日子提提你！
好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂
好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂
活動推介﹕小模特兒踏上舞台做善事
活動推介﹕小模特兒踏上舞台做善事
活動推介﹕領養寵物 做一生一世家人
活動推介﹕領養寵物 做一生一世家人
童讀好書：肩負使命 引發閱讀興趣 故事爸媽領孩子投入書海
童讀好書：肩負使命 引發閱讀興趣 故事爸媽領孩子投入書海
童繪遊樂場：簡筆畫．人物篇 簡潔中帶出鮮明形象
童繪遊樂場：簡筆畫．人物篇 簡潔中帶出鮮明形象
城市「築」迹﹕探索中環高廈 培養孩子「築」覺
城市「築」迹﹕探索中環高廈 培養孩子「築」覺
勝出者 說建築
勝出者 說建築
校園筆陣．君子之道：何不給自己一個讚？
校園筆陣．君子之道：何不給自己一個讚？
喜閱愛麗絲：閱讀月的喜閱小點子
喜閱愛麗絲：閱讀月的喜閱小點子
小學雞媽媽：你能不憤怒嗎？
小學雞媽媽：你能不憤怒嗎？
半職爸爸：5年前 5年後
半職爸爸：5年前 5年後
日式育兒記：帶MJ兄弟回肯尼亞
日式育兒記：帶MJ兄弟回肯尼亞
客座隨筆：媽媽的「保護」或窒礙子女成長
客座隨筆：媽媽的「保護」或窒礙子女成長
言語自聊：S音的迷思
言語自聊：S音的迷思
教大GPS：贏粒糖，輸間廠：解讀練習的意義
教大GPS：贏粒糖，輸間廠：解讀練習的意義
辣媽CEO：是其是 非其非
辣媽CEO：是其是 非其非
論盡教育：沙呂小後事如何？且看下回分解
論盡教育：沙呂小後事如何？且看下回分解