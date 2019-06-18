暑期親子班﹕母子攀石拍住上 克服困難建互信

若然藝術活動並非你一家人那杯茶，那挑戰體能與膽量的攀石活動，可能更合你心意。Hong Kong Climbing Park開辦「親子攀石興趣班」，場內總教練朱嘉偉指出，活動以頂繩攀登為主，二人一組，其中一人是攀爬者，另一人則是防護者，「防護者責負操控繩索，並確保防護裝置生效，令攀爬者即使失手，也不會急速下墮，避免受傷」。

他又表示，在導師監督下，父母和孩子需輪流擔當攀爬者及防護者，而攀登前，大家互相檢查裝備，確保正確使用，在過程中，爸媽與孩子可建立互信關係。雖然在攀爬牆的頂點及地上均設有防護裝置，而且學員都繫上安全帶，但面對約10米高的攀爬牆，不少參加者僅爬上數米便因為畏高或體力不支等問題想放棄。「這個時候，父母可以和子女研究如何克服困難，親子間有共同目標，自然可增進感情。」

■INFO

親子攀石興趣班

對象：適合3至16歲小童或青少年及其家長（以2至4個家庭小組方式教授）

日期及時間：待定，可向主辦機構查詢

地點：沙田大涌橋路52號 富豪花園二期商場2樓

費用：$1120/位（共4堂），每堂60分鐘

主辦單位：Hong Kong Climbing Park

查詢：3708 9075

網址：「Hong Kong Climbing Park」facebook專頁

[Happy PaMa 教得樂 第246期]