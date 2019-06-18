跟「師傅仔」學陶藝 認識智障人士才能

有別於一般工作室，「藝想」主要由智障和自閉症譜系障礙者所組成。別小覷這班復康人士，他們精於創作陶藝及纖維藝術。「我們這班『師傅仔』已經學習陶藝多年，有豐富的技巧，而且在不同課程都擔任過助理導師，所以教學經驗充足。」聖雅各福群會藝術發展經理鄧嘉寶說。

鄧嘉寶又謂，陶泥本身已是一種很特別的溝通媒介，再加上助理導師是一班復康人士，她相信，透過這些體驗，親子間可延展不少話題，「對於初次接觸復康人士的小朋友來說，他們可能會感到疑惑，所以同場會有職員加以協助，課堂完結時亦有debriefing（解說）補充，希望讓參加者明白，縱然這班『師傅仔』和我們有些不同，但他們亦有比我們優勝的地方」。

■INFO

暑期親子陶藝班（包班）

對象：6歲或以上小童及其家長

人數：16至36人（每名家長最多可與3個小童結伴參與，收費以人頭計算，作品數量超出限額亦需另加費用）

日期：7月中至8月尾（具體時間可商議）

時間：2小時

地點：灣仔石水渠街85號 聖雅各福群會6樓「藝想」

費用：每人一件作品，每位$350；二人合作一件作品，每位$280

主辦單位：聖雅各福群會

查詢：2831 3299

詳情：「藝想 St. James' Creation」facebook專頁

[Happy PaMa 教得樂 第246期]