路牌發燒友邱益彰 保育「監獄字體」 留住人情味

在我城的街道上，想看到自1970年代沿用的「監獄體」路牌，已不多了！這天Gary帶我們去看較近市中心尚存的「監獄體」路牌，那正是位於田灣迴旋處的路牌「香港仔 魚類批發市塲」，咪住！為什麼這個場字多了一個「人」字頭？而監獄體又是什麼時候冒出來的東西？

這些人性化的路牌，曾經年年月月陪伴港人走路駕車，它們的消失，沒有人說什麼，但到了2016年，一群少年悄悄地起革命，義務推行「監獄體再現計劃」，他們正是Gary一班90後年輕人。

那問題就來了，為什麼監獄體值得尋回，而現時換上的粗黑體漢字路牌又有什麼不好？這天Gary身處田灣一家小咖啡店，據說是老區內唯一一家，有趣之處是一人咖啡師經營的小店，會根據你心情冲調一杯咖啡，有趣之處也是，從這裏走出一條小街，上天橋，在橋上望下去，就能看到監獄體路牌「香港仔 魚類批發市塲」，說也奇怪，就只這一份手寫感，周邊環境好像升起了一份人情味。Gary說：「『監獄體再現』 ，是我們從保育角度出發，因這些路牌陪伴港人走路駕車很多年，那曾經是我們熟悉的街道，我們的回憶。但如果一個監獄體路牌又殘又難看，我們的看法，當然仍是要換新的，讓路人和司機看得清楚舒服和安全。」

小時成家人活地圖

自1970年代，我城的路牌，全都由在囚人士手寫製作，所以道路研究社一班年輕人索性叫它做「監獄體」；Gary 14歲離開香港到澳洲讀中三，離開之前，一直都很迷香港的路牌和巴士路線，小時候不僅是父母和哥哥的活地圖，還愛把監獄體寫進功課裏，只是教師指摘他寫錯字。

2016年Gary 18歲，暑假回港3個月，他走在街上，覺得道路變得陌生，「怎麼我熟悉的香港不同了？」他當時和朋友尋找香港路牌，是為了玩德國電玩遊戲「巴士模擬」，他們想把香港本地路牌放入遊戲，令遊戲有歸屬感；「我突然驚覺這城市的路牌都已變得一板一眼，幾乎都是電腦粗黑體」。

在囚人士手工製作成「監獄體」

現時，你還會找到夏慤道的路牌，教育局則指定應寫成「愨」……Gary說：「這是異體字，不是錯字，風格很傳統，以前很多人的流行用字。1990年代中以前，全港路牌都由在囚人士手工製作，他們跟着台灣的金梅粗黑體，在紙上𠝹出字形，手寫中空的框，這些字體有人手的力度，最明顯是喇叭口，即中間幼一點頭尾粗一點，或有些缺陷，但有人手製作的感情，不同於現在的電腦字，筆筆統一，001號就是001樣，002就002樣，也抹煞了中文造新字的文化。」

道路研究社，原先只是Gary和朋友在facebook開設的專頁，希望建立一個平台讓大家加入路牌，大家一起玩「巴士模擬」，但創社一周，Gary發布的監獄體路牌小知識，就有2000多個like ，他嚇了一跳，立即和小組商量，把遊戲平台轉型，成為尋找全港監獄體平台，且義務推行「監獄體再現計劃」，雖然是個小組織，但他們有聚餐，有年宵擺攤賣監獄體鎖匙扣。他哈哈笑說：「當然，我立即拉朋友入社，有5個朋友負責影相。我們會先在google尋找監獄體路牌，再踩單車、坐巴士、走路去影相。」他們大都是大學生，利用課餘和暑假尋找港九新界大街小巷的監獄體路牌，實在精力充沛，叫人佩服。但現實卻是，監獄體路牌已大部分被電腦字取代了。記者邊呷着老區監獄體路牌旁的時尚咖啡邊問 Gary：「現在找到多少個路牌呢？」

為尋監獄體路牌 連踩兩星期單車

Gary說，找路牌有時進度快有時慢，他記得2016年暑假有次他連續踩了兩星期單車，共找到100個監獄體路牌。還試過有天從早上出發，晚飯還未回家，「我從新界新田的家出發，經元朗、米埔、天水圍、深井……」噢！突然爆胎，原來他踩的是架小摺合單車，已踩了44公里。「找到入了迷，我喜歡踩住單車，迎着風，自由自在，去看道路，去看路牌。原來夜了，我還未回家，阿媽打來問我幾時返，我才抬着單車上巴士。」摺合單車車輪細，很費力，問他為何不踩街車型單車？他笑說：「環保啊！不想好端端扔了架單車。而且我是愛看路牌，而不是愛騎越野單車。」

目標造7000常用字 冀成新電腦字體

3年來，他們共找到600個監獄體路牌，取得500多字，因一些字重複，他們以這些字的筆畫，調換部首，重組造新字。Gary說：「現在我們已造了2679個字，約2100個漢字，其餘是英文、拉丁字及異體字，道路研究社的目標是造5000至7000個常用字。」他們希望兩年後完成，令大家多一款電腦字體採用。

「不久前元朗的監獄體路牌，有區議員說有錯字，於是運輸署拿拿聲去改，良字的頂是一橫，改做一點，後來另一區議員又話一橫是對的，但路政署回覆說已改了，遲些再算啦！」

被質疑寫錯字 一定是錯？

Gary表示，他想說的是，好像通字，「マ」在監獄體寫作「コ」，也是異體字，沒有錯，查一下傳統的書法，其實也有不少作品是寫成「コ」的 ，他不是想叫教育局不教學生自己那一套，而是：「老師教小朋友的一套字，也同時可以想想，是否孩子說這是監獄體，就必定是錯字，就一定是小朋友不對，抹殺了文化。」

他更想說的是，香港人不要看到一件事立即認定是錯或對，應要細心想想，才去下判斷。「監獄體啟發了我的思考！」

■Profile

邱益彰（Gary）

21歲，2016年6月10日創立道路研究社，現為主席並推行「監獄體再現計劃」，他與吳灝民為團隊的電腦設計員，李沛強為首席編輯司，團隊成員均為90後。今年5月畢業於南澳大學資訊科技系。 「監獄體」其實不是新字體，是道路研究社命名，實為香港路牌沿用的在囚人士親手製作台灣金梅粗黑體的字體，特色是頭尾較粗中間幼似喇叭口的筆畫，以及採用通用的異體字。道路研究社在香港各大小街道尋找尚未取締的監獄體路牌，希望兩年內能完成5000至7000個監獄體常用字。現時覺得自己是個快樂的年輕人，與朋友相處愉快。嗜好踩單車，鍾愛自由自在迎風看世界的感覺。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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