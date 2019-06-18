飯壺唔夠熱？ 原來用錯了！

人人帶飯習慣不同，有的大清早起牀煮飯，有些則在早一晚預留飯餸，所以鄰家小孩用的飯壺款式，不一定也適合你的小孩。老牌雜貨店朱榮記第二代老闆朱耀昌，以及代理象印保溫飯壺的大象行批發有限公司市場主任黃秋霞，齊齊分享選購飯壺貼士。

貼士1：保溫6至24小時

朱榮記一直有售不同款式的飯壺，朱耀昌表示，保溫飯壺的功能是減慢食物的熱力散發。「傳統保溫飯壺以真空玻璃膽製造，真空層阻止熱力散失，保溫時間可長達24小時。」不過，他說玻璃膽飯壺的缺點是重、體積大和容易打碎，使用時要提高警覺。此外，大部分款式沒有仔細為飯和餸分類的獨立間隔，飯餸要混在一起。「有廠商推出較安全的包膠款式，即是用塑膠物料包裹玻璃膽，避免直接接觸內膽，並防止打破後有玻璃碎掉出。另外，也有款式在玻璃膽表面，加設一個可拆除、用來盛載飯餸的塑膠器皿，避免內膽被刮花和方便清理。」

黃秋霞說新式保溫飯壺的結構，是由內外容器合組而成，「外容器用不鏽鋼製造，真空層起保溫作用。而內容器是指多個有蓋的獨立塑膠盒，分別用來盛湯、飯和餸」。新式保溫飯壺設計輕巧，把盒子放進外容器後密封好，6小時後仍能保持相當溫度。

朱耀昌說容量0.45至2.2升的玻璃膽保溫飯壺約售200至600元，而黃秋霞說0.64升至1.23升的新式保溫飯壺約售378至578元。

貼士2：全壺填滿保熱力

不少人關心飯壺的保溫時間，但原來不正確使用就難以發揮所長。「玻璃膽飯壺若飯餸未塞滿而留有空間，便不能達到最佳保溫效能。食量不太大的用家，建議購買容量較小的款式。」朱耀昌解釋容器中的空間會讓熱力流失，最理想是全壺填滿飯餸。「當飯壺盛滿粥和湯等流質食物，由於內裏沒有空間，保溫效果會十分理想。」

新式飯壺用獨立盒子盛載湯、飯和餸，黃秋霞也提醒要避免盒子內部留有空間。「各款式的餸盒、湯盒容量十分接近，主要分別是飯盒的容量大小，有0.31L（約盛1.5碗飯）至0.79L（約盛4碗飯）等款式，可按自己的飯量而選擇。」除了要蓋好蓋子，進食前亦要避免打開外容器的蓋子，或把內裏的盒子取出，否則熱力會經壺口流失。

貼士3：湯盒放最底增內籠溫度

大清早把熱騰騰的飯、餸和湯煮好，然後放入飯壺，保溫效果當然最理想。但港人生活繁忙，大部分人只能在早上翻熱隔夜飯餸，然後放入保溫飯壺帶回學校。部分新式飯壺的內容器盒子可放入雪櫃及微波爐使用，黃秋霞建議：「煮好晚飯後，可直接把湯、餸和飯放進內容器盒子，再放入雪櫃，翌日早上用微波爐翻熱後即可放入外容器，既方便又能保溫。」而外容器使用前可倒進熱水「預熱」1至2分鐘，抹乾後才放入盒子，保溫效果更佳。另外，盒子擺放次序亦有學問。由於外容器底部被真空層包裹的範圍較大，同時離壺口較遠，保溫效果較佳。黃秋霞說可把盛載熱湯的湯盒放在最底層，就算沒煲湯也可把熱水注入湯盒，能有效提升外容器內籠的整體溫度。

貼士4：抗菌物料減污漬殘留

除了保溫設計，亦要留意飯壺其他部分所使用的物料。飯壺物料日新月異，黃秋霞說部分新式的保溫飯壺內籠有防黏塗層，方便清理意外溢出的餸汁。有些款式的內容器盒子用抗菌物料製作，並經過防污加工處理，除了可減少殘留污漬和氣味，清理上也較容易。

朱耀昌說傳統玻璃膽飯壺內膽雖易刮花和打破，但只要正確和小心使用也可十分耐用；加上原廠提供配件更換，一個飯壺可用上十年八載。這種傳統的飯壺不但保存食物溫度，亦成為存留家人集體回憶的傳家寶。他說玻璃膽飯壺比新式的飯壺較需要用家用心「照顧」，可以讓小朋友學習珍惜和小心打理，緊記母親每天給他們送上的暖意。

部分拍攝場地：永安百貨

文：呂瑋宗

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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