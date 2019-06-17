蛋黃油紓濕疹 小心傷口發炎

《本草綱目》記載蛋黃補陰血，解熱毒，炒取成油後能敷治頭瘡。但中醫指出，現時網上流傳的蛋黃油提煉方法有誤，成品容易混含雜質，濕疹患者用後，傷口或會惡化發炎。

濕疹分3類 急性多因濕熱

踏入夏季，部分濕疹患者叫苦連天，因身體容易出汗，誘發病情，令皮膚變得又紅又痕。註冊中醫陳敏表示，濕疹可分為三大類型，包括急性、亞急性及慢性濕疹，當中急性濕疹患者發病急，皮損範圍較大，病情多由外間因素引致，如流汗、進食致敏食物等。至於亞急性濕疹，發病時間較長，病情較反覆；而慢性濕疹的發病期最長，皮損分佈位置對稱，「許多患病20多年的病人都在四肢肘位生濕疹，如膝關節、手肘關節等」。

陳敏解釋，濕疹病因可分為先天及後天，前者先天稟賦不足，體內血虛則生風，由於風的特點是游走不定，因此皮膚易感痕癢不適，「慢性濕疹患者多為先天，屬於血虛風燥證」。後天病因多與生活習慣有關，如吸煙飲酒、睡眠不足、進食煎炸食物等，令體內濕熱，發於皮膚，可歸類為濕熱型。她補充，急性濕疹患者以濕熱型居多，「皮膚經常痕癢，患處糜爛出水，結痂皮損」。

濕疹病情反覆難治，因此網上偏方五花八門。前藝人劉小慧早前於網上分享以蛋黃油治濕疹，引來不少網民相繼仿效，到底蛋黃油是否治療濕疹的秘方？

據《本草綱目》記載，蛋黃性味甘溫無毒，能養陰清熱，炒後釋出油分可敷治頭瘡。陳敏指出，部分中藥古書亦記載蛋黃油能治熱瘡、燙火傷瘡及天疱瘡，但沒提及用作治療濕疹。熱瘡及頭瘡因體內濕熱而起，發病原理與濕熱型濕疹相似，因此濕熱型的濕疹患者使用蛋黃油後，能紓緩痕癢，其油分亦有助滋潤皮膚。

製作方法具風險 效果易偏差

但對於濕疹患者使用這個偏方，陳敏有所保留。她表示，根據網上教法，需用猛火乾炒蛋黃，期間釋出大量濃煙及刺鼻的焦燶味，鼻敏感及氣管敏感的人不宜仿效。加上用曾經烹調其他菜餚的鍋炒製蛋黃油，鍋中或存有食物殘渣，令蛋黃油滲有雜質，濕疹患者使用後，患處或會惡化發炎，弄巧反拙。

除了製作方法具風險，陳敏指出坊間出售的蛋黃油色澤深淺不一，所使用的蛋黃數量亦沒有劃一標準，令人難以掌握，偏方效果容易出現差異。她以濕疹患者使用金銀花水作全身浸浴為例，一般使用的金銀花分量為30至45克，如為小孩浸浴，最多只可用30克，否則會過度刺激皮膚，「所以你說雞子油，用2隻、5隻或6隻雞蛋黃，提煉出來的東西已經不一樣，分量難控制。」

紓緩痕癢有更佳選擇 發炎應求醫

蛋黃油偏方的風險高，濕疹患者如要紓緩痕癢，陳敏認為有更多其他好選擇，例如近年興起椰子油及紫雲膏，有保濕潤膚之效；另外，有人用金盞花洗澡，能清熱涼血，減少痕癢，「好多配方都可以取代蛋黃油，製法更方便，效果更佳」。

但陳敏提醒，不論是椰子油或紫雲膏，都只能紓緩痕癢，濕疹患處如有發炎徵狀，或皮疹範圍較大，應先求醫診症。有病人單憑皮損情况，不懂分辨是否濕疹，胡亂塗抹藥品，致病况惡化。她舉例指出，一名長者感到皮膚痕癢，未知為濕疹發作，塗抹驅風油於患處後，油中的活血社風藥物反而刺激皮膚，令患處愈發痕癢。

陳敏表示，中醫治療濕疹，多處方養血清熱的藥物，如紫草、薄荷、金盞花等，「中醫辨證後，會視乎病人的濕疹證型來開藥，因濕熱亦有輕重之分」。除了內服藥物，部分濕疹病人須接受針灸治療，如圍刺法，即在患處周圍施針，有助令皮疹的顏色變淡。

文：鄧安琪

編輯：王俊杰

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