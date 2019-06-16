星期日文學‧顏純鈎：血雨腥風的華年，老紅衛兵的自供狀

今年（二○一九）是五四運動一百周年、中華人民共和國成立七十周年、八九六四事件三十周年，但可能很多人忘記了，今年也是文革紅衛兵運動結束五十周年。

從一九六六年中共中央「五一六」通知算起，到一九六九年上山下鄉，理論上有三年是紅衛兵活躍的時間，此後文革雖未結束，但紅衛兵運動已走進歷史。

筆者是紅衛兵運動的親歷者，更曾深度介入，對運動始末和其間的轉折起伏知之甚詳。早年曾有將文革經歷寫成一部長篇小說的想法，可惜一直不能靜下心來動筆。直至年前退休，舊事難忘，如鯁在喉，終完成了畢生夙願，長篇小說《血雨華年》近日將由香港中文大學出版社出版面世。

半個世紀前的紅衛兵運動，對今日年輕人來說，除了教科書上語焉不詳的抽象表述之外，就只像一個遙遠的傳說罷了。今日談文革，或許不僅僅是我輩老紅衛兵緬懷往事，而是對中國未來命運的一種警策。

歷史不是抽象的表述，歷史是活生生的人的故事。歷史不是幾個偉人造就的，歷史是最大多數人的共同意志推動的。今日年輕人的所作所為，就是後代書寫今日歷史的素材。紅衛兵一代，不幸成為中國現代歷史上醜陋一頁的主角，如果我的《血雨華年》有助今日年輕人認識他們陌生的那個時代，因此對民族的苦難有更深切的體認，筆者於願足矣。

小說還是歷史

小說是有虛構成分的，歷史卻不容扭曲。讀小說有助於理解歷史嗎？很多人可能有此一問。歷史與歷史研究不是一回事，歷史真實與歷史表述也不是一回事。真正認識歷史，應該認識生存在那時代的人、那個時代的社會生活和那個時代的文化。因此，你要深切了解一個時代，除了歷史的常識之外，還應該讀一點小說。

小說難免虛構，那是否與歷史的真相相違背呢？這當然要看寫作者的態度。中國文學史上，有歌功頌德以媚上的，也有胡編亂造以媚俗的，但也不乏以真實的社會現實為基礎，以傳說和遺聞逸事為材料的認真作品。

筆者寫《血雨華年》，基本依從紅衛兵運動的起承轉合，闡述三年之間的各個重要發展階段。小說中的人物，很多都有生活原型，小說中發生的重大事件，很多也都以事實為本。當然，長篇小說人物多，事件交錯，為顧及人物的塑造，難免在細節上有虛構成分，但那些虛構，也一定都以當年的社會生活為依據。以真實的社會生活為基礎的虛構，恰恰是了解一個時代和社會的生動輔助，否則，大家只好去讀教科書了（教科書的真實又如何保證？）。

這部小說初稿三十萬字，前後五次修訂，刪減到二十三萬字，有些人物被迫割愛，有些枝節只好剪除。一個規模龐大的社會運動，生關死劫，全中國六億人民被毛澤東劫持，傳統社會失序，固有文化被凌遲，如果不把其中的來龍去脈交代清楚，如果沒有令人信服的那時代人的行為邏輯，那必然缺乏說服力。筆者的心願，僅是呈現我知道的一切，我相信自己忠於歷史的真實，忠於自己的稟性，我只想留住這段歷史，以備後人憑弔。

學會了懷疑一切

一場文革，沒有任何人從中得益。紅衛兵打生打死，到頭來落得個「臭老九」的名分（一九六九年上山下鄉，毛將曾被他譽為革命闖將的紅衛兵，定性為「臭老九」，要接受貧下中農的再教育），那時理想泯滅，前程灰敗，精神困頓，思想空白，此後一生都活在文革的陰影裏。

文革中紅衛兵崇拜毛澤東，尊稱「偉大的領袖、偉大的導師、偉大的統帥、偉大的舵手」，「毛主席的話一句頂一萬句」，他指向哪裏，紅衛兵就衝向哪裏。但到運動後期，毛澤東的神話已開始動搖，那時我們才發覺，原來馬克思有一句最喜歡的格言，叫做「懷疑一切」。

如果懷疑一切是對的，那對毛澤東可以懷疑嗎？那還能相信「一句頂一萬句」嗎？

文革初期我們蒙受由上而下的「洗腦」教育，「毛主席的最高指示」三天兩頭由「兩報一刊」（《人民日報》、《解放軍報》、《紅旗》雜誌）發表，向全國灌輸，無遠弗屆，無孔不入。年輕人理想至上、激情過剩、思想單純、勇氣沛然，充當革命先鋒滿身自豪感，有這樣的思想動機，當然心甘情願為毛澤東賣命。

如果當初稍微信奉一點「懷疑一切」，我們或許不至於如此妄從，或許會有一點保留，凡事多看看、多想想，該做的才做，不該做的就不做。但可惜，人在十幾歲時沒有這樣分辨是非的能力，那時我們還沒有足夠的底氣去「懷疑一切」。

懷疑一切並不是否定一切、不是虛無主義，懷疑一切是我們面對任何一個理論、一種說法之際，最先應有的切入態度。懷疑它並不等於否決它，是先懷疑、先考察，才決定要不要接受。用不同角度去考察它，用不同的根據去駁斥它，可能它不堪我們的質疑，很快就倒下去，也可能它不但經受住我們的質疑，而且我們愈是質疑它，它愈是穩固地站在那裏。

五十年後回望，我只能慨嘆，我們太晚接受「懷疑一切」的信條，我們無條件地崇拜毛澤東，不敢質疑他的思想，他說的話，他那些似是而非、朝令夕改的「偉大思想」佔據了我們的靈魂，我們被他驅策，為他賣命，這只能歸咎於我們年輕時的幼稚。

誰的思想最大？個人的思想最大！我們的思想來源於我們的良知和教養，我們有權維護自己的思想，不管是天皇老子、古聖今賢、權威領袖，都不應成為我們思想的唯一來源，他們說的話都要經過我們的考核，我們先懷疑它，再考慮要不要接受它。即使我們接受它，也不是無條件無邊際的，我們隨時接受它，也可以隨時拋棄它，因為思想是我們自己的，我們作主。

只要記住「懷疑一切」，你就不會重蹈紅衛兵的覆轍，誰要掌控你的思想和行動，都將無從下手。

要守住良知不泯

文革中紅衛兵無惡不作，以革命的名義，做盡人間道義不容的壞事。筆者故鄉福建閩南，鬥爭的慘烈程度相對較輕，遠在北京、廣西、四川等地，文革後揭露出來慘絕人寰的實况，令人不忍聞問。雖然如此，我們當時也破壞文物、鬥爭老師、視同學如寇仇，我們到軍營搶槍、參加武鬥，不以野蠻為恥。

時常，我們會面對內心的良知與社會崇尚的價值相扞格的窘境，革命需要腥風血雨，良知卻提醒我們不能胡作非為。但當時，良知被視為小資產階級的軟弱與動搖，在無產階級革命的宏大敘事面前，個人良知顯得蒼白無力。

人皆有惻隱之心，人要善良、寬容、慈悲、嫉惡如仇、視善如歸，人不能殺人越貨、淫人妻女，這些千古以下的人倫道德，深植在我們的良知裏。可是，在文革這些卻被視為封建主義、資本主義的渣滓。毛澤東要發動文革、驅使紅衛兵，便先要摧毁他們內心的良知，因此，以野蠻為時尚；以人身迫害為等閒事；以斯文為軟弱；以與人為善為喪失階級立場。

如果我們的良知足夠堅定，如果我們對社會流行的價值觀念有足夠警惕，那我們就未必會追隨毛澤東去為非作歹。我們在幹壞事時，內心一角是有少許不安的，但那種不安，不幸被社會巨大的觀念洪流裹脅，在參與種種違背個人習性的壞事時，慢慢就心安理得。

今日反省文革，讓我們更珍重普世的良知。一個人要做壞事，一定要昧良心，只要良心未泯，壞事就做不下去。良知是對抗邪惡的最後高地，良知一旦失守，人就在懸崖邊了。

文革留給後世的，有無數慘痛的教訓，其中之一便是：一個民族要興旺發達，一定要維護基本的良知。害人之心不可有，做了損人利己的事，夜半起坐捫心自問會惶恐不安，痛加自責，人人如此，即使有十個毛澤東，也不可能興風作浪。

說到底，寫了一部文革題材的長篇小說，我想告誡今日年輕人的，無非就是「懷疑一切」和「堅守良知」兩件事；一是對外，一是對內，內外各有堅守，世道有望清明。

文 \\ 顏純鈎

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與顏純鈎對談 ／記者﹕林凱敏

在文革紅衛兵結束五十年以後的今天，出版這部有關文革的長篇小說，於您，及於讀者，您認為意義何在？

答：文革雖過去五十年，但文革遺毒還在，根本未得到清理，中國人對文革的反思還很有限，有些人還在鼓吹文革，文革的幽靈還在中國大地上徘徊。寫這部書，目的在引起國人的重新關注，不管是親歷者，還是後來人，都不要麻木和遺忘。中國不從文革走出來，不徹底批判毛澤東，中國人不會有真正意義上的解放。

一次訪問中，您當時談及二十多年前（距今大概已三十年前）已想寫一部有關文革的小說，這些年來的沉澱，讓您反思文革的路鑽得更深嗎，或有何變化？

答：多年來文革未曾離開我，對文革的反思也沒有停過，正如書中寫過的，最初我們那一代人，只是要「改善無產階級專政」。隨着在香港這個自由社會長居，接受西方的民主、自由、法治與人權的觀念洗禮，個人思想有根本的改變。一個多世紀以來，中國人堅持「中學為體，西學為用」，自以為得計，可惜歷史經驗證明，半桶水的改革根本是走不通的，所謂「中國特色的社會主義」，只是抗拒時代潮流、維護權貴利益的遁詞。中國要「自立於世界民族之林」，只有走徹底的普世價值的發展道路，不如此，文革還會重演，歷史還將不斷嘲弄我們。

《血雨華年》是一部具宏大敘事架構的小說，可以談談這部小說在歷史和人性的探挖上所花的工夫？

答：文革是大壞事，但五十年後看，文革引起的政治文化效應，在世界範圍內，卻產生好的結果，因為專制統治去到極致，更讓人民看清楚它的本質。中國人最先對馬列主義毛澤東思想產生疑問，就是從紅衛兵一代開始的。中國人的反思從文革延續到六四，再波及前蘇聯和東歐，改變了世界歷史。

什麼都會變，只有人性是永恆的，一個社會建立在非人性的基礎上，即使再冠冕堂皇，也是不會長久的。所謂普世價值，就是建立在普遍人性的基礎上，可以讓任何一個個人都得益，每個人都得益，社會自然趨於合理。

古人說：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」今日中國恰正站在「立心」、「立命」、開萬世太平的關口，為子孫萬代計，我們要追求的，應該是一個充分人性化的社會。

可否談談您「剝魚鱗」的過程？與這部長篇小說創作有沒有關係？如有，是怎樣的？

答：多年前接受訪問，我曾用過「剝魚鱗」這個比喻。初到香港，身上都是文革遺毒，文字都是文革腔，我用了十年八年時間，去清除自己筆下的文革腔，因為那是最最惡劣的中文。寫《血雨華年》時，因為要尊重歷史，所以在細節和對話上，有時難免要遵循當時的流風，我已盡可能約束自己，希望不至於無意中又滑入那個陷阱。

《血雨華年》應該是您在退休後創作的第一部長篇小說，未來有何計劃？再創作一部小說的話，會寫什麼題材的？

答：退休後時間比較容易掌握，《血雨華年》之後，先整理了一部散文稿。本來打算再寫一部上山下鄉的長篇，有餘力的話，再寫一部新移民在香港的生活。但因為我插隊時間比較短，對農村生活，以及多年後知青一代的分化了解有限，生怕力不從心。現在有打算退而求其次，將上山下鄉交叉在新移民題材中來寫，希望把我們這一代親歷的世事變遷，都梳理一遍。

能不能成事尚未可知，謀事在人，成事在天，只有盡力去做就是。

圖 \\ 受訪者提供、網上圖片

編輯 \\ 關曉陽

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