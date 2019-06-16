極凍與極乾天氣 形成天然木乃伊

屍體腐化主要受三方面因素影響，包括空氣、水分和細菌，「某程度上只要減少這三樣東西出現在屍體上，就等於屍體不會腐化」。因此，木乃伊不必然純人為製成，在極凍或極乾大自然環境底下，亦會自動將屍體木乃伊化。例如阿爾卑斯山脈奧茨塔爾山冰川上，有一具保存完好、逾五千三百年歷史的天然木乃伊，後來被命名為「冰人」奧茨。而秘魯沙漠的乾旱氣候，亦將一個女祭司卡奧女士「妥善保存」了一千七百年，被視為秘魯莫奇文明中保存得最好的遺物。

「一般正常的空氣有一定濕度，人體有很多水分，亦有很多細菌存在，死後身體會自行腐化。不過例如南極等如此寒冷的地方，就形成了天然雪櫃，抑制體內分解的速度和減慢酵素分解速度，變成大自然間接保存了屍體。為何沙漠都可以呢？你可以想像沙漠的乾砂就好像貓砂一樣是吸水的，或是如防潮珠般扯水，可抽乾屍體水分，暫停腐化。」