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2019年6月16日星期日
星期日生活
七情上面：賣身畀香港
孩子悲鳴 你說暴徒
星期日現場：記錄衝突前 記錄成為暴徒前
同場加映：6‧12 即時身心受創 不同雨傘
安徒行傳：政治的終結 絕望的反抗
周日話題：聯合國執法守則 港警違反多少條
影像特區：記下一道6月12日香港人受到的暴力
Asia's Finest，警察，差佬，黑警 警隊聲譽終極崩盤一役
周日話題：女兒，這是爸爸給你的信
影像特區：我們在這裏遇見神
讀書\時令讀物：再思中非關係——讀Will Africa Feed China?
開門讀書：林鄭月娥的暴政
星期日現場：鬼
阿貓阿狗：#33母子
movie chic movie style：《天涯海角》想搵一樣嘢，叫希望
家明雜感：林鄭及其黨羽，漠視百萬民意，殘害我們子侄。必須立即撤回惡法，引咎下台。
同場加映：致香港，切爾諾貝爾的忠告
影片簡評：《情牽拉麵茶》 I
藝術初體驗：林鄭賣港
單元連載
唱詩達人王少勇牧師 溫柔力量 歌聲延綿 Sing Hallelujah to the Lord
讀食時光：港式羅宋湯 愈紅愈滋味
無定向學堂：警權無限大？如何定邊界？
通識導賞：木乃伊彰顯怎樣的人性？
極凍與極乾天氣 形成天然木乃伊
街知巷聞：赤柱二 日常之異
未來城市：豬瘟未受控 輸入東南亞豬可行嗎？
星期日文學‧顏純鈎：血雨腥風的華年，老紅衛兵的自供狀
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影片簡評：《情牽拉麵茶》 I
【明報專訊】鄭政恆 3★
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