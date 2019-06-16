影像特區：我們在這裏遇見神

【明報專訊】6月12日我安頓好妻兒，大約晚上10點鐘我再次回到佔領區，此時示威者已退到灣仔莊士敦道和軒尼詩道交界，我在人群中遇見《明報》記者A，我說：「你哋嘅社論好唔掂喎！」她戴住眼罩露出傻氣笑容答我：「所以我哋做細嘅會走在前面。」離開了她們，我在人群中穿插，我見到的都是年輕人。突然有人起哄，我看見最前面有一堆人在急速移動，吵鬧聲愈來愈大，「走呀走呀，差佬衝過來……」愈來愈近，人群慌亂逃跑遠看像海嘯般打過來，慌忙中我被推入旁邊的教堂，被推進三角形的樓梯走上去，後面不停有人叫「行快啲！行快啲！」我加快了腳步，在轉彎處有人打開了一道暗門叫我們走進去，我一入去見到一間三角形的小禮堂，角落站住了一位傳道者，在琴聲伴奏下他帶領禱告，我坐下閉上眼，淚水就禁不住直流下來……是因為恐懼嗎？是因為絕望嗎？是，也是因為在絕望中我看見一群善良的人互相守望、不畏強權、對抗邪惡，我在這裏遇見了神。「耶和華啊，你是申冤的神；申冤的神啊，求你發出光來！」（詩94:1）聽完傳道者的分享，我帶住平靜的心又回到街上，此刻已見示威的人群又再聚集起來，我們並不是沒有懼怕，只是不想丟下同伴，不想丟下我們所珍愛的香港！我在街上走到教堂旁邊兩條路的夾角，蹲下身，在三角的盡頭接近無限之處寫上一個「神」字。立此為記：我們在這裏遇見神。