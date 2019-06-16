安徒行傳：政治的終結 絕望的反抗

代議民主失效 官民失緩衝

這次運動之所以能夠取得成果，皆因全社會都因運動而沸騰起來，反對修例的市民橫跨各黨派。客觀的原因當然是「送中條例」之內容危及了一國兩制最核心的司法獨立、香港的自治地位。但相當關鍵的是，這次事件充分反映了香港一貫存在的官民互動模式，已經完全失效。政府與建制派完全無視社會上的反對聲音，經選舉具民意授權的泛民議員在議會內完全不受尊重。建制派更操弄程序，使議會淪為橡皮圖章，產生了兩個「法案審議委員會」和不確定主席是誰的荒誕劇。這一幕赤裸地暴露出在專制威權的年代，建制派行事專橫的態度，特首的跋扈囂張，展示出香港連僅有而殘缺的代議民主也已經失效。常態的「政治」已經終結，在民眾與政府之間完全失去緩衝，以及能夠協調雙方的中介力量。

在社會運動的研究中有一個經典的理論範式爭議，一派認為社會運動其實是「政治」過程的伸延，而政治不外乎是「討價還價」。如果民主制度是讓「討價還價」在固定的規範和制度下進行，那社會運動只不過是在體制外進行的「政治」。社會運動能夠發揮改變社會的作用，要憑動員群眾向體制施加「政治」壓力，社會運動才算是「有用」。這派社會理論所着重的是如何解釋社運的出現，也着眼於如何有效組織社運，爭取一些功利的目標。此派理論特別適用於以政治、經濟利益為目標的「舊式社運」，例如勞工運動。

可是另一派則認為，有一類新型的社會運動並非僅是政治「討價還價」的工具，因為社會運動的「過程」比起它要爭取的「目標」更為重要，社會運動參與者的得着，往往並非真的是什麼物質利益，而是遠為抽象的價值、信念，他們在乎的是情緒與感受。社運的過程本身令人們可分享共同的感受、共同的意識，喚發出一種主流功利社會中失落掉的共同體感覺，從而讓彼此重建一個可以分享與回憶的共同體意識。這種運動所環繞的其實是身分認同、生活風格的問題，遠多於功利目標的爭取。此派理論特別適用於女權、同運、環保、動保等較具社會文化性質的「新式社運」。

可是，上述兩派都假設了「常態的政治」和「社會運動」是界限清晰的，各有畛域，忽視了「政治運動」其實都可以是「非功利」導向。這些社會運動理論大都無法適用於解釋香港的民主運動，因為香港的議會民主根本就不是一個「常態」、「成熟」的政治機制，讓人民與政府可以實質地「討價還價」，而只是一個虛擬的幻覺，畫餅充飢。今天，體制的專制威權實質赤裸地暴露，他們只談「管治威信」，「政治」無可避免地走到終結。

「政治」的終結帶來失望和絕望，我們再也沒有可以和專制政府「討價還價」的代理人，那些民意領袖、人民的代議士也徹底地失去了領導人民的角色。人民於是要赤裸地直接面對政權，以肉體博弈。這場博弈來得既悲壯也慘烈。

絕望的悲壯 打破抗爭路線心結

6月9日的百萬人大遊行，可說是極致的「悲壯」：在如巨龍般的龐大人流中氣氛是無言的憤怒與絕望，凝聚着的是一種「絕地反擊」的悲情。在參與遊行的百萬人當中，對於遊行能否阻止逃犯條例的修訂，其實沒有幾個說有把握，相反地是抱着根本不會理會遊行究竟有用還是沒有用的考慮。他們的參與與其說是要給政府「政治上的壓力」，毋寧說是要治療身上沉重的「無力感」，讓自己的體溫與同行者分享，要克服快將被極權體制各自分化、逐個擊破的孤獨和恐懼。他們要給全世界證明，「香港人」仍是會站起來反抗。

這種置成敗於度外的「悲壯」，也打破了對不同抗爭手法有所遲疑的心結。6月12日的激進抗爭與流血衝突就出現了以年輕人作先鋒，成年人作後盾的互相支援局面，在暴力的彈壓底下，反抗的集體行動猶如戰場般的「慘烈」，動人心魄。雨傘運動中出現的「和平抗爭」與「勇武反抗」的爭論，被運動實踐本身辯證地超越。

其實2014年那場「和平抗爭」與「激進抗爭」的爭論，還是發生在香港具有「半民主」機制的假想之上，無論是「和理非派」還是「勇武派」還是沿用「工具性」思維來思量「最有效」的社運手法和策略，前提還是「樂觀」地假設，有某種方法能夠對政權形成最大的壓力，令他們屈服。可是，5年來威權／極權政治邏輯的壓境，說明了「鳩行」與「鳩衝」其實都是不相伯仲地天真，兩者單獨而行都不見得有取勝的希望。

可是，當「常態政治」已經徹底死亡，社運策略的「理性」分析亦窮盡了自身的想像力，我們在「反送中運動」中卻見證了所謂「哀兵必勝」的道理。正正就是當眾人都放下了成敗得失的掛慮，運動也不會讓什麼人可以獨自地「收割」成果，全民一致，無分派別的反抗才真正出現。人們不再是覺得有多大機會可以爭取到什麼而加入行動，反而是有沒有希望都要站出來，參與這「最後一戰」，為的只是爭一啖氣。只有在這個基礎之上，才能把這場運動變成真正純粹的價值之戰、信念之戰、身分認同之戰。

事實上，「反送中運動」呈現出兩種抗爭手法都已經比2014年進化了，就算彼此未必完全認同對方的手段，但相互理解、包容、甚至欣賞的地方已大大增加，終止了雨傘運動期間無謂的內在消耗。

各路混合互補 命運共同體成形

在和平抗爭的一方面，各種類型的社會身分都被動員起來，校友師生、專業、宗教、社區的網絡鋪開了前所未見的社會動員空間，爸爸媽媽的身分也能發出動員的呼召。對外方面也打開了廣泛的國際關注渠道，海外的支援也具備了前所未有的聲勢，建立了以香港身分為重心的海外社群聯繫。這是一種實質的社會連結，實質的香港命運共同體的建立。

在激進行動的一方面，沒有「大台」的自發組織發展了變化多端，非常機動、靈巧、多樣的直接行動（direct action）方式，展現出大無畏的反抗意志，以勇氣、堅毅感動了全世界關注香港困境的人，以血肉之軀向全世界映照出政權的殘暴本性，搗破了政權溫柔理性的假面。

不同抗爭方式之間漸漸形成了新的運動倫理默契，更建立了新的「混合互補」（hybrid）行動模式，例如宗教信徒徹夜為抗爭者唱詩，社區放映視像揭露警方暴力清場，媽媽和平集會聲討暴力鎮壓示威……顯示行動形式有了新的合作分工，亦已經試圖繞過建制化的媒體，全方位的抗爭從線上走向人群生活空間，爭取群眾，為反抗運動積累進一步發展的能量，在社區與群體網絡內部作絕地反擊。「反送中運動」的真正考驗在於上述的默契與互補模式能否持續下去。

漫長反抗關鍵：激進與基進

這種新的社運所經歷的正好是一種走出「虛擬自由主義」的radicalization過程。台灣在八十年代「解嚴」時期蓬勃的社會運動中曾經論辯過radical一字的真正含義，並非僅止於表面上的手段「激烈」，而是動搖壓迫性體制中最基礎及根本的部分，所以當今台灣通譯radical為「基進」而非「激進」。

從最基本的地方改造舊的認知，改變既有的反抗實踐模式，打破過時的社會習性和行動疆界，是「絕地求生」的「基進」行動，也是香港未來漫長反抗運動的關鍵。「絕望」是這種基進反抗的溫牀，它能孕育出的是一種不帶虛假希望與幻想的社群能量，讓我們去「反抗絕望」！

文//安徒

編輯//馮少榮

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