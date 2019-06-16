同場加映：6‧12 即時身心受創 不同雨傘

6‧12那天後，「很多人受到驚嚇和創傷，雖然說他們有犧牲的準備，但是那麼突如其來，而且沒想到警方的暴力回應如此強大，對情緒和心靈都是個打擊。」其中在這次為抗爭者提供心理輔導的團體「良心理政」召集人、臨牀心理學家葉劍青如是說。

年輕人犧牲準備是……

6月9日，百萬人和平表達訴求，晚上11時7分，得來的回應是，二讀照樣進行。引來的是更多憤怒，罷工的罷工罷課的罷課，人，遍佈整個金鐘。「年輕人對和平（示威）的定義相對闊一些，因為政府不讓步，新的抗爭形式可以去到衝擊。」他們為社會願意犧牲，「成年人的犧牲，可能是和平抗爭後坐牢，年輕人的犧牲，可能是我抗爭至死都不怕」，葉劍青認為，如果社會狀態持續惡化，年輕人的這種抗爭心態、犧牲精神只會更強。

雖然已有犧牲的預備，而且犧牲的精神愈來愈強大，但心理上的反應依然會有。葉劍青說，他們這幾天接觸到有人是PTSD，創傷後遺症。對比5年前的9‧28，催淚彈放87枚，今次是，超過150枚催淚彈，還有數發橡膠子彈及20發布袋彈，除了這些官方數字，還有更多更多的暴力畫面，流血的，被毆打的。「就算你是防暴，你都不用打死人，不用向人頭揮棍打。」

「PTSD就是在腦袋裏的flashback（回閃），他們或會在腦袋不停loop（回放）當日的畫面，不止是畫面，還有隨之帶來的驚恐狀態，甚至可以去到panic（恐慌）。」葉劍青續說，這亦會影響日常行為，例如會發噩夢，會夢遊，會尖叫。另一種影響日常的行為，是麻木（numbness），「可能食飯會無胃口，不懂回應別人。10個年輕人裏可能有一個如此。」所以，「良心理政」在事發後協助抗爭者做心理輔導，然而，不止年輕人有需要，但年輕人是主要一群，「因為有時年輕人不懂找方法或出口，而且家人未必支持運動」，讓他們孤立無援，「在這些時候，成年人該伸出援手，多留意他們」。

葉劍青強調：「 但我不想pathologize（病理化）他們，千祈不要覺得他們這種反應很異常。」面對這種情况——看見數十個防暴警追着你、數個防暴圍打一人，或聽到槍聲，甚至目擊更多暴力、受傷等等，種種後續的反應，是成年人、普通人都會遇到，「其中例如對聲音變得特別敏感，也是回閃（flashback）的一種特色，這令人對周遭環境變得hypersensitive（高度敏感）了」。

葉劍青及一眾團隊成員現時持續為抗爭者提供心理輔導，教前來的人不同方法，看是否能緩和情况再作進一步決定，「一般來說，經過一兩節的輔導，再靠一些方法放鬆自己，如mindfulness（靜觀法）等等，慢慢會回復正常」。一些需要更多節輔導幫忙的，他們可能是一些當天站得較前線的，或有其他經歷、小時候曾受虐的人。較嚴重個案正安排轉介，尋求更多專業協助。

與傘運後的情緒變化、需要的心理輔導很不同，葉劍青提到，這次比9‧28來得更突發，大多數人沒想到警方的反應如此強烈。傘運後，「比較需要心理支援的，是79天佔領後達不到改變隨之而來的失落感與無力感。」這次的反應更即時，是身心靈受創。

文//林凱敏

編輯//何敏慧

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