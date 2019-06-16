星期日現場：記錄衝突前 記錄成為暴徒前

6月9日103萬人上街。深宵時分，一群手無寸鐵的年輕人，被大批防暴警察逼進舊灣仔警署一角，恐懼、無助、不安、悶焗、汗臭、乾涸，由黑夜等到天明被逐一拍照、搜身、質問，放走。之後，似乎安然度過了兩個平靜晚上，但有多少人睡不安穩，午夜驚醒查看手機即時新聞，看過所有大小媒體，看完再看，確定沒有大型衝突，才暫舒一口氣去睡。

但，6月12日晨曦之前，氣氛異常沉重，前一天港台報道警員會配備布袋彈、橡膠彈和催淚水劑以驅散示威者；晚間警察進入金鐘站要求青年一字排開接受盤查；深夜警方登門拘捕Telegram群組管理員……

無組織 自發 很多是一個人

「張潔平（端傳媒前總編輯）寫的文好好，就是今次（反送中）沒有上次（佔中）那種小清新的溫情，今次就是埋身肉搏，不再是要向外展示我們香港人的文明。今次是真的打仗的形態，6‧12之前那幾天的氣氛好緊張，我會覺得是前所未有，那種不確定性、不知道會發生咩事，以前佔領時都沒有這種心情。」嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙與其他學者和義工，在6月12日下午12點至3點間，即衝突爆發前，向170名示威者做意見調查，發現今次行動好明顯是自發的運動，沒有組織，亦有好多人是一個人前來。

「之前那一晚不太能睡。」周五（14日）我們身穿黑衣，約在港大做訪問，袁瑋熙難掩倦容，他說，11日晚他們雖已組織好一個約10人的團隊做好預備，可是當12日早上8時多見到示威者已佔據夏愨道，又見到示威者年紀比佔中時更年輕，人數眾多，而且情緒都好繃緊，便基於擔心示威者的安全，決定放棄這次調研。立法會此時傳來消息，修例會議延遲，這也意味今次抗爭將會是一場持久消耗戰。中午，他遂與中大新聞與傳播學院院長李立峯討論，當下決定在安全情况下以5人小隊模式開展調查，「為何要做是因為這個時刻好寶貴，可以知道示威者為何要參與，參與的是什麼人。這些資料往往在示威之後，任得大家講，政府會說這班是暴徒來的、這班是買不到樓的人，另一邊示威者有自己的詮釋，但兩邊都沒有證據。因此看到這麼多衝突之後，作為做學術是必須要做一個調查的，而這個調查要有一定科學性。」

研究一般以google form形式，但今次他們轉用紙本問卷，因為現場網絡非常差，他們估計是受到警方干擾。研究小隊在6月12日下午12時至3時，在政府部總和附近街道，每隔5至7個受訪者抽取一個做問卷調查，成功訪問170名示威者，受訪者年齡由14歲至57歲，八成受訪者30歲以下，男女比例六四。不計算個人資料問題，問卷共18條問題，初步研究發現：

1 三成受訪者沒有參加6月9日大遊行；

2 四成人在4月之前已關注「送中條例」，近四成人在5月尾各界發起聯署後關注事件，反映聯署行動作用，一成人在69遊行後才關注；

3 七成人參與過雨傘運動，23%從沒參與過任何六四、七一等集體行動，今次反送中是第一次參與社會運動；

4 逾三分一人在18歲或之前首次參與社運；

5 大部分人認為2014年雨傘運動偏向成功，而過去幾十年民主運動偏向失敗；

6 如果6‧12當天發生比較激烈的衝突，四分一人表示會參與衝突*；

7 36%受訪者有被捕的心理準備；

8 30%政治立場是溫和民主派、20%是本土或自決派、38%是中間派或無政治取態；

9 和朋友、同學、男女朋友或一人前來比例分別是70%、23%、17%和9%，只有3.4%是跟隨團體，反映今次是民眾自發行動#；

10 28.7%覺得家庭是下層階級

* 袁瑋熙提醒這個答案或許不太準確，因為問題設定沒有界定何謂參與，而且沒能訪問在前線行動的參與者

# 受訪者可選多於一個選項

調研原定以訪問500人為目標，由於3時左右立法會門外發生衝突，調研被迫暫停，預計周一再續。

「我記得兩個中學女仔，兩個都是瞞住家人來的，當天是她們中學的教師發展日，所以不用上學。她們好細個，都戴了口罩。她們說初頭不想戴的，但好多勸她們戴，不要被認出來。其中一個說所有同學都覺得這件事（「反送中」）好重要，而她本身是中辯隊，所以平時都有看時事的。」袁瑋熙最印象深刻的是當他詢問她是什麼政治立場時，她沒有表示驚訝，「她知道你問乜，我給她答案選項，她就說自己是溫和民主派。我說你們都幾勁，你們中三就已經知道什麼叫政治立場，當年我中三時都不知道什麼是政治。」

在抗爭現場他深深感覺到，這個世代的年輕人已經好熟知周圍發生什麼事，「這個不是我們年代會發生的」。另一個令他們每一個訪問者都好深印象的是，每一個示威者的裝備都好充足的，「有些人說是第一次來示威的，我問咁你帶咗啲咩呀？他說有兩個尿袋、兩支水、一件衫，嘩，我說你第一次來示威，帶咁多嘢？他說這些是行山必備。你明顯知道他知道什麼是示威，即使他沒有來過，但知道示威是什麼事，我覺得是幾特別。我那個年代第一次參加的可能是保衛皇后天星碼頭，之後反高鐵，我不算參與只是圍觀，但你感覺到那種感受和現在好不一樣，社運的啟蒙好不一樣」。

「某程度是一種倒退」，他深深慨嘆，以前香港人會為爭取公共空間抗爭，要講左翼議題、反大財團，「但現在是沒有ideology（意識形態），好可惜在現在的香港，不是一個民主的社會，我們不能講policy，我們沒有願景可以講。所以某程度上是一個倒退，但亦都是令到議題清晰，現在好清晰，他們就是要抗拒一種威權」。

沒有願景 就是抗威權

袁瑋熙又留意到今次Ig和連登的動員角色非常重要，甚至可能是走在世界前沿。「例如我今次訪問那些中學生，中學生是好緊張這件事，在Ig可以搜尋到好多『反送中』的相片，今天我甚至見到有人將防彈少年團6周年和反送中連結在一起，這個是一個好勁的cultural resources（文化資源）。」而連登作為一個傳統技術下形成的公共平台，能夠發起一班人自己去行動，例如寫信到聯合國，亦是令袁感佩服的地方。

傘後無力感是假的

「今次研究的核心問題，」袁瑋熙低頭沉思，「我想我是想看看，可能我沒有直接問這個問題，但是我們一直關注的是，為什麼在大家都說自己經過2014雨傘後，有這麼大的無力感的時候，會出現這麼大的運動。無力感會不會是一樣假的東西？」

他一路覺得香港社會運動給予他的感覺是每一波運動都fit into下一波，有個連接性，「不是議題上，個連接是例如說黃之鋒是因為反高鐵的示威，而在2012年時決定成立學民思潮。兩件事的議題是無關係的，但人是有關係的，組織可能有關係的，所以每一個社運都是一個世代去學習社會的一個好好的機會」。他引述馬嶽的研究指，今次「反送中運動」應被定義為防守性運動，「香港人發起行動擋住一些法律或政策都仲work，例如是廿三條或是國民教育，擁有是好大團結力量，不分公民社會和黨派，但例如2014年國教去爭取真普選就唔得了，因為大家對於普選的idea好不同，但今次的事是沒有爭議的，就是反對和要求撤回」。他相信我們今次反送中行動有機會成功迫使政府撤回，但政府現時的取向似乎是有意延長諮詢，消磨群眾意志。

研究過後，他的答案是「我感覺無力感是假的」。他說感受好深是當時他好多雨傘運動群組都有人在運動後吵架，有人說自己不想再理，好多人說雨傘之後死了心。「但其實不是真的死了心，我覺得是處於冬眠狀態，我覺得是exhausted而不是死心，你看幾年之後大家咪出返嚟，大家不會變成建制派的，他最多不出來。我覺得這個『反送中運動』是天時地理人和，所以變成一個perfect storm。」

文//彭麗芳

編輯//何敏慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao