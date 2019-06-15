80後研發得獎App 「等收信」迷住年輕人

兩年前，80後Kevin與女友Jojo開發筆友手機應用程式Slowly，按用家興趣，協助配對各國用家成為筆友。Kevin表示，兒時曾結交筆友，一嘗以信會友的滋味，反觀現在，有感時下不少都市人的溝通及交友模式愈來愈快。他表示，開發程式初期，曾參考多個交友程式，認為不少用家藉程式極速約會，「似乎人們少了純粹結識朋友的空間……而且大家的溝通方式愈來愈快及短促，甚至連組織一句說話的能力都愈來愈低」。

在速食年代，以「慢」作招徠，筆友程式刻意保留等待時間。程式根據雙方的居住國家，計算飛行距離，訂定信件的接收時間，如在香港寄信至美國筆友時，需要數天對方才能收到信件。為了保持筆友的神秘感，程式設定用戶頭像皆為卡通人物，傳送相片前，要先得到雙方的同意。

Kevin表示，兩年間程式的下載用戶人數已累積至130萬人，每月平均約有30萬名用戶通信，當中以美國及台灣兩地的用戶人數最多。有趣的是，年輕一族是主要用戶，約六成用戶為18至24歲，創辦人Jojo分析，「因為年輕人一出生已有網絡手機，所有溝通模式都好快。他們未曾收過一封來自陌生人的信件，未曾可以慢下來溝通……這件事對他們而言好新鮮」。

速食年代「喪失」寫信能力

年輕用戶數目持續上升，Kevin感筆友熱潮重來，亦反映當今世代的溝通需要，「這現象好有趣，潮流是一種循環。有名十多歲的小朋友寄電郵給我們，說自己不懂得寫信，詢問有沒有寫信教學……亦有人反映，要寫一段字原來好難，發現原來自己沒有組織能力，這些都值得大家反思」。

Slowly程式不但吸引年輕人，亦得來科技公司的青睞。上月的Google Play Awards頒獎禮上，程式獲得最具突破應用程式（Best Breakthrough App）獎項，為首次有港人獲提名及奪獎。Jojo表示，奪獎後，程式正研究加入多項新元素，如引入網頁版本，方便用戶打字，以及開發「Slowly Story」的功能，讓用戶分享自己交筆友的故事。