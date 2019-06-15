筆友「慢」建奇緣 細味等待的快樂

上月，社交平台出現一則尋筆友的帖文，引起迴響。居於澳門的網友在帖文中提及，1980年代經《金電視》周刊，認識來自香港的筆友，雖未曾碰面，雙方卻以書信往來，更曾互贈禮物。不少網民紛紛留言，形容筆友關係浪漫，彌足珍貴。以筆會友，是否真的令人與人之間的關係返璞歸真？

最初交筆友 源於想結識異性

翻出塵封多年的信件，再次閱讀當年筆友的字，Tracy忍俊不禁，笑道：「以前我們寫的內容真是很無聊！」紙上字句密密麻麻，對方有時拋下數條IQ題，有時又會談及少女心事，送來愛情錦囊。

1990年代暢銷雜誌《YES!》推出筆友配對欄目，讓讀者刊登自我簡介及住址，徵集筆友。當時就讀中一的Tracy亦有份投稿，毫不諱言最初結交筆友，源於希望結識異性，「當時讀女校……身邊沒有男同學，有些人還會在欄目中刊登照片」。筆友徵文一出後，家中郵箱連日出現數封信件，她表示拆信時感到興奮好奇，會想像對方的容貌，暗忖：「究竟這人英不英俊？可不可以拍拖？」

傳授溫書心得 繪圖解說越位

在眾多筆友中，Tracy與筆友坤通信的時間最長，信件來往約6年，橫跨近整個中學生涯。然而，她自言與坤的性格南轅北轍，自己豪爽豁達，對方較認真沉實。兩人能持續通信多年，勝在彼此有心。翻出當年對方寄來的信箋，每封信均有3至4張A4單行紙，紙上寫滿字句，猶如一篇千字文，「難得對方肯用心，寫如此長篇的信給自己，所以我十分珍惜這段友誼」。

除了千字文，坤曾在某年世界盃賽事期間，親手繪畫詳細圖解，向不諳足球的Tracy解釋越位規則。備戰高中會考時，對方較年長，又以過來人的身分，傳授溫習心得，「我最記得他經常在信上說，寫筆記時千萬不要用紅筆，因為會令人好躁，好大壓力，應該用綠色及藍色筆」。記者指對方看來既是筆友，亦扮演兄長角色，Tracy連連點頭，笑道：「他直頭是阿哥。」

見字不見人 更易打開心扉

書信往來，見字不見人，往往令執筆者更易打開心扉。升讀中六的暑假，Tracy哥哥突然離世，心情哀傷，但未敢在家人面前痛哭，遂以紙筆向坤表達感受，「寫信時，可以躲在一旁，關上房門哭都無人知，算是一種情緒發泄」。恰巧坤曾有相同經歷，明白喪親之痛，以自身經驗開解Tracy。十多年後，她仍記得對方的話，「他當時說，要哭就哭，要不開心就不開心，至某個階段時，人就不會再哭」。

兩人通信6年間，只碰面一次，卻能分享內心深處的難過事，關係既遠亦近。至坤移民外國後，二人雖疏於通信，但至今仍保持聯絡，「這關係都幾神奇，幾有緣」。Tracy形容，筆友情誼深厚，即使近年不再常通書信，坤某次回港時相約見面，也一樣能暢所欲言。已為人母的Tracy表示，兒子曾參加校內的筆友計劃，但雙方寫了一兩封信後，便沒有再聯絡。她自言，若有機會，亦希望兒子再結交筆友，學習以時間經營關係。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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