焦點展覽：非常法式設計 細看大師家具

展覽在2017年首次於米蘭展出後大獲好評，計劃作世界巡展至2021年。繼於米蘭、威尼斯、蒙特利爾、邁阿密、洛杉磯、紐約、布宜諾斯艾利斯及東京巡迴展出後，展覽在6月登陸香港。

為了慶祝法國家具設計促進協會40年來對未來設計的支持，40位國際藝術界精英選出40件最喜愛的生活風格設計，組成此展覽。這些21世紀的作品，包括有法國家具品牌寫意空間（Ligne Roset）、法悅居（Fermob）、愛馬仕（Hermés）的設計品，或出自知名設計師菲利浦．斯塔克（Philippe Starck）、布魯萊克兄弟（Bouroullec Brothers）、Jean-Paul Gaultier等人的傑作，均極具代表性。協會也特意邀請巴黎時裝設計大師卡斯提巴傑克（Jean-Charles de Castelbajac）策劃整個展覽。

日期：即日至6月28日

時間：周一至五，上午10:00至晚上10:00；周六及日，至晚上7:00

地點：Nan Fung Place The Annex 中環德輔道中173號南豐大廈2樓

入場：免費

文：Tung Cheung