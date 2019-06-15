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2019年6月15日星期六
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筆友「慢」建奇緣 細味等待的快樂
80後研發得獎App 「等收信」迷住年輕人
書社化身郵箱 配對筆友
父子兵「港」創意 燒鵝髀小籠包層層香
父親節Quicknote：慰勞爸爸 早午晚歎盡鮮味盛宴
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拍賣預展 試戴珍寶 達人心法 爭取好價
拍賣貼士：無底價拍品 創低價良機
春拍珍品回顧
焦點展覽：非常法式設計 細看大師家具
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春拍珍品回顧
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【明報專訊】珠寶拍賣會可說是一場珠寶的博覽盛宴，可滿足不同人口味。朱燕儀精選介紹以下珍品，成交價由數萬至數百萬元。
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