父子兵「港」創意 燒鵝髀小籠包層層香

記者這天到堅信號上海生煎皇，前來迎接的是老闆蕭潤邦（Oscar）和其父親蕭冠豪，二人親切笑容如出一轍。Oscar曾做過歌手和模特兒，在上海工作期間，經常在老街吃到正宗生煎包，回港後卻總找不到那份味道。9年前，Oscar演藝路發展不如意，毅然跟中學同學合資在港開設生煎包店，更專程到上海拜師學藝。從旺角西洋菜街第一家不設座位的「立食店」起，至今已開到第5間分店，他還是回到起步點——旺角。

「當初決定開舖頭的時候，身邊很多人都覺得我瘋了。他們覺得我賣生煎包，而且是立食店，在香港根本沒有市場。」Oscar這樣說。然而，他選擇做出成績來證明自己。由最初小本經營，不論廚房、樓面，甚至送外賣都親力親為，到現在成為數間店的老闆，他說過程不是一帆風順。

廚師突然離職 爸爸辭工助子

「開業約半年，廚師突然說不做了，當時只有兩個星期通知。我馬上打給爸爸，本來任職船務的他，二話不說便辭職過來幫忙。」身旁的蕭冠豪微笑點了個頭。事隔多年，Oscar提及當時種種難關，對父親依然心存感激。

店子最近改名「堅信號」，原來亦受父親啟發。Oscar說，爸爸從前經營印刷廠，廠名正是「堅信號」。堅信兩字，指的是堅持信念、永不放棄。他覺得很有意思，便決定用來當店舖名稱。

訪問中途，剛好碰上新一輪生煎包出爐，記者便隨他們到廚房，只見生煎包在沸油上煎得金黃油亮，非常吸引，然而一不留神，便很容易被熱油灼傷。Oscar指着前臂的幾道疤痕，全是他這些年來煎包的「紀錄」。急不及待趁熱品嘗，表面煎得金黃香脆，裏頭肉汁濃郁豐盈，惹味得很。

招牌生煎包固然吸引，餐牌上另一道「燒鵝髀小籠包」亦很快抓住眼球。Oscar解釋，希望不時帶給顧客新鮮感，這次特意加入港式元素。「起初想到燒味這個主題，我們試過叉燒、雞等，最後還是覺得燒鵝肉最搭配。」他們將肉嫩而富油香的燒鵝髀肉混入原來的豬肉餡料，既能保持豐盈肉汁，燒味的油香令餡料更具層次感，齒頰留香。

秘密武器 爸爸麻辣醬

說到店裏的「秘密武器」，便不得不提爸爸蕭冠豪的秘製麻辣醬。Oscar笑言，這款麻辣醬很受歡迎，甚至有朋友專程私訊拜託他買。

記者急忙向蕭爸爸請教，秘製麻辣醬的箇中奧妙。他解釋，先利用高溫將花椒、指天椒、八角、五香粉、沙薑等香料炒香，澆上牛油、豬油、雞油等焗製而成，味道各有不同，好讓不同層次的麻辣味道完全散發。每次製作，動輒花上兩日時間。

「舊時香港人不常吃辣，便覺得吃到舌頭發麻的便是辣。但近年不同種類的餐廳愈來愈多，麻辣、香辣、辛辣、酸辣等，於是我們按照客人的口味調配醬汁。」蕭冠豪說。

無骨鳳爪 香麻辣爽融合

這裏的麻辣無骨鳳爪，便是用這款麻辣醬醃製而成。蕭冠豪形容，香、麻、辣等味道互相融合，剛能取得平衡，配上彈牙爽口的鳳爪，配合得恰如其分。

世間有百味，就如Oscar在人生旅途上，品嘗過四方八面甜的、酸的、苦的、辣的，在旺角他終於找到了自己最喜歡的味道。

■堅信號上海生煎皇

地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下7號舖

查詢：2882 8805

文：嚴智暘

編輯：蔡曉彤

電郵：food@mingpao.com