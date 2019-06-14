《人生原是一首辛歌》 重溫歌仙時代曲 演繹海派年華

劇團踏入40周年，主推劇目之一《人生原是一首辛歌》，將早逝音樂家陳歌辛的人生故事搬上舞台，希望觀眾欣賞美妙音樂之餘，更記得幕後的人。

陳歌辛的名字，讀者也許陌生，但有歌仙美譽的他在上世紀四十年代創作的名作《恭喜恭喜》、《夜上海》、《玫瑰玫瑰我愛你》等，就幾乎無人未聽過。

《人生原是一首辛歌》由藝人陳智燊和鋼琴家陳雋騫擔綱演出，更請來陳歌辛的兒子、著名小提琴協奏曲《梁祝》作曲之一的陳鋼擔任音樂總監。陳鋼對於父親的故事被搬上香港舞台很支持，他認為讓更多人知道父親的故事和音樂，也是保留海派文化的方法。

劇團前任藝術總監古天農偶然去了陳鋼在香港舉辦的音樂會《玫瑰與蝴蝶》，得知陳歌辛的故事，很感興趣。編劇司徒偉健說：「早期我們只是資料蒐集，後來終於中英劇團有機會排這戲。大概兩年前開始構思框架，後來有了劇本。」

音樂父子兵 路線大不同

司徒偉健多次拜訪陳鋼，逐步了解父子間的關係。「陳鋼老師二十幾歲後，其實很少接觸父親。當時，他如果想有一個比較好的位置作曲，需要與父親有一些距離，因為陳歌辛被指為所謂的那個時代的反動分子。再加上，陳鋼老師在音樂學院全情投入學習指揮，與父親的路線很不同，陳歌辛創作的是流行音樂。」正因為這份疏離，在劇本創作中，陳鋼提供的資料較為日常，更多陳歌辛的生平細節則是靠司徒偉健自己蒐集而來。

亂世遊子 苦難中創作妙韻

陳歌辛有印度血統，出生在上海，一個上海人的故事，怎麼由香港人去寫？司徒偉健解釋在香港演出想盡量展示其生平的事迹：「陳歌辛有不同的經歷。被日本人拉、國民黨拉，經歷反右運動等。我們知道的真實故事，可以盡量保留，力求將他的一生完整、持平又帶着我們的情感展示給觀眾。」事實上，陳歌辛與香港早有連結。他1946年南下香港，過了相對平穩安逸的幾年，並創作《夜上海》和《花樣的年華》等作品。談及陳歌辛在香港的創作，司徒偉健認為：「他是以對上海懷念的心態、遊子的心情來創作。那時候很多上海的商人、文人、歌手都避走香港，造成電影興旺，他有了創作音樂的空間，也是因為需要生活。」

演員在手的《人生原是一首辛歌》劇本採用書面語，為了讓身為音樂總監的陳鋼能夠看懂，司徒偉健改變平時用廣東話口語創作劇本的習慣。演員在劇中演唱陳歌辛的代表作，為了遵循原作，亦會選用普通話。

導演張可堅坦言最初並不知道誰是陳歌辛，也是一次偶然，「我去了陳（鋼）老師的音樂會，發現我是聽過這些（演奏的）歌。很多粵語長片都是用陳歌辛的音樂再填詞，我很小的時候就聽過」。在香港土生土長的張可堅說：「我從來沒離開過香港，但一直以來都在不同場合聽過陳歌辛的音樂，直到現在他的歌都與香港有聯繫。」與司徒偉健從歷史脈絡理解陳歌辛不同，張可堅認為陳歌辛父子之間、夫妻之間，甚至陳歌辛與國家之間的情感現已不復見，他希望舞台劇不僅重現音樂家的人生故事，更可以再現多重的情感與掙扎。「如果知多一些這樣的情感對我們有什麼影響？中國人的苦難是沒停過的，我不是要講政治，我要講人與人之間的關係。」

美國歌手唱《玫瑰玫瑰我愛你》

陳歌辛作為早期真正將中國流行曲發揚光大的人，名作《玫瑰玫瑰我愛你》被填上英文歌詞，由美國歌手Frankie Laine翻唱後迅速走紅；傳奇的個人經歷是將其故事搬上舞台的原因。司徒偉健解釋：「陳歌辛的作品影響了很多人。包括很多流行音樂創作人，例如顧嘉煇、黃霑、李宗盛等；上世紀70、80、90年代巨星級女歌手，像鳳飛飛、徐小鳳、梅艷芳一定唱過他的歌，這在台灣或香港，都絕無僅有。」

《人生原是一首辛歌》

日期：10月12至27日

地點：葵青劇院演藝廳

票價：$180至$300

查詢：bit.ly/2JaKNKR

文：彭月

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com