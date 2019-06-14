沙發薯．巴丟草：我的命運反映在香港

上月筆者收到消息指巴丟草將有新動向，一度聯絡到對方又失聯，事後他聲稱受到猛烈網絡攻擊。ABC首播紀錄片China's Artful Dissident，由2017年中追拍巴丟草。影片本來全程保密巴丟草身分，後來他決定露面，觸發點實為本港個展。去年11月巴丟草原定在港舉行首個個人展覽「共歌」，他講述開幕前3天，得知其於中國大陸的家人被當局找上並受到威脅，要求取消在港展覽，否則對他「不客氣」。巴丟草亦引述當局人員指出將會派兩名警員到港：「內地警察跑來香港，不管是監察還是要脅，涉及的幾個主辦單位都有危險。」

「有時候，人要勇敢點」

「他們已經找到了我的家人，即知道我是誰。我要不就消失不再畫，但我不想放棄藝術，不想背離對言論自由及人權的主張、追求。有時候，人要勇敢點。」巴丟草從2011年受溫州鐵路事故驅使創作政治漫畫，作品鋒利批評中共政權，以紅黑色為主。近日他在Twitter發起「坦克人」行動，呼籲網民以#Tiananmen31要求平台新增坦克人表情圖示。他回想初次認識「坦克人」，為大學時曾偶然下載一部「奇怪的影片」。看着看着，畫面突然轉至1989年北京屠殺場面，當下才接觸到「六四是什麼一回事」，為之震驚：「作為80後，從小到大都沒有任何媒體媒介說及此事，那時網絡亦未很發達。現時網上亦有很多誤導，例如說當年北京沒有死人，受傷的只是軍隊等。愈來愈多見證人老了死了，那很悲哀，隨時間過，真相真的將會被忘記。」

巴丟草亦曾多次繪畫本港政治氛圍，包括雨傘運動、旺角騷亂及近日逃犯條例修訂等，均可免費下載及使用。為何如此關心香港？巴丟草解釋自己生於改革開放時期，他與父母那兩代人接觸到大量香港「自由社會所拍出來的影視作品」，向來令他們嚮往，見到「在西方文明的制度、形式下活得很好，很豐富」。直至10年前赴澳後，巴丟草從政治層面加深了解香港。在他的眼中，香港人不是所謂政治冷感：「（香港）有很多社運，不止老的組織，亦有新一代站出來。這刷新了我對香港的看法，除了經濟繁榮，很多人有良心，也懂得組織政治運動。6月9日的大遊行刺激世界各地和應，能有如此成熟的社會參與，我非常欣賞，很敬佩。」巴丟草身分曝光影響其生活及路向，現在幾乎跟「家人割斷聯繫」，亦疑被跟蹤。他卻說「展覽把我的命運聯繫在這個美麗的城市」，距離令他看出那一個香港，非只有紅紅黑黑。（www.badiucao.com）

文：小東