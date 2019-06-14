AI化身考官 模擬面試 提升求職戰鬥力

李海翔（Dennis）和溫巧思（Agnes）夫婦，都是工程學出身，求學時期終日在數字間埋頭苦幹，到畢業求職始感到焦慮。兩人認為自己的表達能力不足，因此經常在人力資源（HR）部門面試一關「行人止步」，屢敗屢戰，好不容易才找到人生首份正職，Agnes分享：「表達能力上我們比其他系學生遜色，許多同學都面對同樣問題，求職時很輸蝕。」及至工作漸入佳景，Dennis亦開始在公司領導團隊，需要參與面試工作。從求職者身上，彷彿看到昔日的自己——不懂表達、詞不達意，Dennis說：「明明讀了這麼多書，GPA又高，為何會這樣呢？」

去年他與妻子決定創業，開發人工智能（AI）自學平台Neufast，讓求職者隨時隨地利用電腦模擬面試，反覆練習，改善表現。現時平台服務主要有3部分：招聘廣告分析、模擬面試、面試報告。

蒐集廣告數據 分析工種要求

招聘廣告是求職人士了解工作要求的第一步，知己知彼，才能在面試中取得優勢，奪下心儀職位。惟坊間招聘廣告，有些資訊欠齊全，有些則內容豐富，考驗求職者理解能力。Neufast團隊顧問、香港理工大學電子計算學系兼任副教授陳劍聰表示，團隊蒐集了本港多個招聘廣告數據，以AI分析不同工種職位的廣告用字，從而歸納現時業界對工種在軟、硬技能上的大致要求，求職者只需到平台輸入工種資料、招聘廣告內容，系統便會列出相關資訊，「例如招聘廣告未必直說要求一個合作能力強的員工，但就會透過其他字眼表達這意思，系統會分析這些字詞、語句的用意。除了廣告字眼，系統又會概括列出，業界整體對該職位的要求，助求職者建立一個宏觀的概念」。

而模擬面試則設4種場景：HR、軟技能、硬技能及混合模式，針對不同問題類型，按求職者正找尋的工種提問，例如HR場景，設定HR部門於首輪面試中的一般提問，如「自我介紹」、「為何應徵這工作」、「怎樣的工作環境最適合你」等。面試長約半小時，AI會根據用家面部表情、語氣語速、語句用字，分析用家性格、強弱處，包括軟技能如領導力、溝通技巧、創意等方面能力。面試結束後，系統會發出報告，內有各項得分及解釋，讓用家了解面試表現。

充當HR助手 節省篩選人力

其實AI技術不單助求職者練習面試，亦可充當企業HR部門助手，在大型招聘中代替真人面試官，以節省首輪面試所花的時間及人力，有效率地篩選求職者。初創公司VCruit，於今年1月推出AI面試工具，為企業、非牟利機構、大專院校等客戶處理大型招聘，至今工具已「面試」了約3000個求職者。

創辦人李卓堯（Steve）商科出身，能言善辯，創業誘因，亦與畢業求職時的經歷有關。由於他並非名牌大學畢業，因此申請大企業職位時，往往連見HR的機會也沒有，他說：「大公司的篩選方法很直接，許多只看大學排名，所以當時見工機會並不多。這一刀切的方法，我不認同。」加上Steve的太太在HR部門工作，了解到每逢公司大型招聘，都得花費大量精力處理海量申請，行政成本高，他解釋：「你要約見求職者，預約會議室，若面試官不止一人，又要與同事夾時間，萬一求職者爽約，或表現不符預期，所有工夫又要推倒重來。」

去年Steve萌生以AI面試的念頭，一來可減省HR部門工作量，二來亦可讓眾畢業生得到更多面試機會。他表示，目前客戶主要招聘見習行政人員（MT）、實習生等動輒需處理數百份申請的職位時，才會使用AI面試工具。應用這工具後，由於節省了時間及人力，企業客戶均偏向觀看所有求職者面試片段，按表現再作篩選，變相每名求職者都能憑實力競爭，突圍而出。Steve解釋運作流程，企業收到求職申請後，透過電郵發出AI面試連結給求職者，他們需於限期前，使用手機或平板電腦，接受約30分鐘的面試錄影。其間系統會發出由企業預先設定的問題，求職者需在限時內面對鏡頭作答，面試錄影最後會傳送至遠端技術團隊，由AI分析每人的面試表現及性格整理報告。企業客戶可隨時隨地上網觀看、重溫求職者的面試錄影及報告，同時，企業亦會收到一份試算表（Excel）報告，詳列所有求職者的面試得分，以及不同細項如性格、領導才能、分析能力、溝通能力等得分，協助企業按職位需要排列、篩選求職者。Steve補充，除了由AI為求職者評分，企業亦需為求職者評分，透過對比兩者分數，企業可了解AI的準確度，亦能更公平篩選人才。

遙距面試 解決時差、突發問題

Steve其中一個客戶，是具百年歷史的某美國獎學金頒發機構的香港分部。他說機構每年需就6個項目頒發獎學金予合適申請人。在首輪篩選階段時，會遙距面試數百個身處不同國家的申請人。該機構發言人Anna向記者表示，以往同事先以電郵相約申請人面試時間，然後由面試官於網上遙距面試。由於雙方或身處不同地區，時差是最大難題，「許多時會有突發情况，如改期、臨時沒空等，面試期間又要面對技術、機件故障等問題。其實面試只長約10分鐘，但由約時間到完成面試，每份申請平均需花逾1小時」。發言人稱，機構自3月試行AI面試後，時差問題解決，每份申請的處理時間亦大幅縮短至15分鐘。

文：歐慧兒

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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