Mrs. in Germany：彩色垃圾桶

德國在100年前已推行廢物分類，而全國普及亦已超過50年，不同州份採用的回收方法略有不同，但都是分Holsystem和Bringsystem，Holsystem設在每戶獨立屋及每幢住宅大廈，方式是採用不同顏色的垃圾桶把生活廢物分門別類。在我居住的州份，黃色垃圾桶放可回收的輕型家居廢物包裝，例如牛奶盒和罐頭等；綠色垃圾桶放能製成堆肥的有機廢物；藍色垃圾桶放家居紙品，但不包括相片或衛生紙等人造物料；黑色垃圾桶放一般無法被上述分類的殘餘家居廢物。除了垃圾桶有顏色的區別，就連垃圾袋的顏色也需配合，德國人不會用購物用的膠袋循環再用變做垃圾袋，購買垃圾膠袋價格便宜，而且有需要的話亦可以向市政府免費申領。至於Bringsystem，則要把較為特殊的廢物分類然後帶去指定收集地方回收，例如玻璃器皿、舊衣物和鞋子、電子廢物、舊電池等，通常在每個社區都設有這些回收箱，非常方便。但留意在回收玻璃器皿時，為防止產生噪音影響民居，所以只可在白天棄掉，而且需要將白色、綠色和啡色的玻璃器皿丟入不同的回收箱內；而大部分樽裝罐裝飲品或玻璃樽裝奶類製品均於出售時已經收取瓶費按金，只需帶回各超市回收便可取回按金，令容器被清潔消毒後能循環再用。

為舊家俬電器賦予再次使用價值

至於大型廢物例如家俬電器，在我住的州份每季會舉辦一次「清運日」，各家各戶會把大型家俬電器放在指定街道位置，屆時市政府會派出專車於指定時間在這些地點收取物件再分類回收，很多人通常會於收件日早上駕車環繞這些收集點，如遇到合適的舊家電可自行取走帶回家，為物件賦予第2次使用價值；若要棄掉的舊家俬電器數量太多或未能配合指定日期，亦可致電到市政府預約工作人員來收集。

德國人精細的廢物分類制度，雖然有政府的環境監察部作定期抽查，對違法者作出罰款檢控，但事實上廢物分類的成效是靠國民的自覺和環保意識才能成事，如每事用罰規管制，也會令人忽略當中意義。德國人願意自律，令家居廢物回收率保持70%以上，是因為他們深明社區是大家的，保持家園及公眾地方的清潔，從根本上解決廢物處理問題，才能真正為環境保護出一分力。德國的回收廢物方式已成為許多國家的典範，但回收後會怎樣處理？下期繼續介紹。

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文：豆媽