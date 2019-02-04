Hear HER Say... 悉心配襯 穿出日韓甜美風

其中一間的老闆娘Yannie蓄有一頭可愛的鬈曲短髮、空氣劉海，配上白皙的皮膚、親切甜美的笑容，就像在日本街頭遇到的鄰家女生。她會將日系韓系衣物混搭穿著，每月飛韓國一次，並每三個月飛日本一趟買貨，選購衣裙到店裏賣。生活雖忙碌，她每天必定悉心打扮：「我欣賞日本人着重整體造型，除了衣服配襯，髮型、妝容也一絲不苟。我每天會最少預一小時化妝、set頭，因為衣服再美，沒有合適的裝扮配襯，亦會失色。」

1. 你認為日韓時裝有什麼分別?

韓國主要着重剪裁，風格簡潔、收身、重視細節；日本則着重自行配搭，人們不是純粹把衣服穿在身上，而會自行加入很多新元素，穿出個人風格及個性，例如多層次穿搭方式，將背心、襯衫、裙子等不同單品混搭及組合，有時甚至將兩種裙款搭配起來穿，令裙襬充滿層次感。

2.穿日系及韓系衣物時，你的妝容有沒有分別?

若是日系造型，我會塗橙色胭脂配合，塗胭脂的位置亦會模仿日本人的風格。髮型則會紮辮或鬢辮，配多些髮飾。若是穿韓系，則會塗上鮮色口紅，頭髮會夾成內捲。

3.香港人的衣著方式又怎樣?

香港人比較懶惰，很多客人喜歡穿一件連身裙便直接出街，貪其方便、快捷，並少理髮型、妝容上配合。若連身裙是不易縐的布料、毋須燙直，便會被客人「加分」！

4.除了衣服，你也沉迷日韓流行文化?

倒沒有，我純粹喜歡他們的時裝。曾經喜歡過K-pop，但只維持很短時間。唯一是喜歡看日本偵探推理小說，尤其東野圭吾。

5.你自小愛打扮?

是，即使學生時期每天穿一式一樣的校服，也會在髮型、袋子的配襯上花心思。

6.不時來往日韓買貨，留意到他們的文化是怎樣?

我很欣賞日本文化，逛日本的時裝店是，留意到店主待人有禮，做事認真、執著、完美主義。他們賣衣服，連店舖風格、裝潢、擺設，甚至貨品的包裝都很重視，整體配合呈現個性。韓國人給我的感覺則比較直接、率性，不會顧客至上，有時會令人感到沒禮貌，不喜歡你就不賣給你。

7.你的穿搭方式是怎樣的?

一向都不愛名牌，喜歡非主流的風格，特別喜歡日本古著及花裙。另外，我有時會日式與韓式混搭穿著，因為韓國衣服價錢較親民，日系較貴，不能買太多，日韓混搭便能取得平衡。

8.今時今日，經營實體店有什麼困難?

客人追求的款式變得好快、同業競爭亦激烈，長期要尋找不同貨源。開業多年，風格不斷轉，由一開始賣日本古著，後來轉行小清新路線，現在走可愛甜美路線。

9.怎樣的女生最美?

有自信、愛笑，站出來時能將自己最美的一面呈現出來的女生，便是最美的。

10.這世界上有什麼東西的價值是被人高估了?

名牌效應。貴價的名牌產品被人吹捧，很多本土小店的產品質素不比名牌差，價格不太貴，數量不多，不易「撞款」。

■Profile

Yannie Cheng

大學時修讀人力資源管理，其間開始蒐購日韓服飾在Instagram售賣，畢業後全職經營網店，4年前在葵涌廣場開了實體店VVVIN Shop。

文：吳穎湘

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com