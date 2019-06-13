Showcase﹕初秋時尚 品牌及時雨 如夢似幻 披一身浪漫氣息

初秋系列是近年時裝界兵家必爭的季度，由春夏過度到秋冬，又怎能沒有些新意來調劑？對賺頭蝕尾的時裝零售來說，寧願收起賣剩蔗的春夏系列，也不願賤價而沽。一為形象二為生意，只要有新衣登場，一切煩惱迎刃而解。初秋系列，對時裝界中人而言，無疑是一場及時雨。

而且業界也有個不成文準則，但凡初秋衣服，一般都較一年兩度的主系列商業化。簡言之，比較實穿、易著，那些概念、風格、設計，主系列大可慢慢品嘗。但初秋系列，說白了就是及時雨，即是吸水好時辰。易穿易著的設計，誰不愛？

所以看Dior這季初秋的女裝系列，一言以蔽之，確實是非常人見人愛。

1960年代連身裙成設計起點

原來，創意總監Maria Grazia Chiuri在構思這個系列時，是以1960年代Dior藝術總監Marc Bohan的一款連身裙設計作起點。當時Marc Bohan以藝術家Sonia Delaunay的幾何線條草圖為靈感，為女歌手Françoise Hardy設計了一款連身裙。Sonia Delaunay是20世紀一位傑出的藝術家，以應用藝術手法將意念展現於布料、衣服及物品中，她這樣剖析自己的作品：「我所有的作品都是為女人而設，全部按女人的身軀製作剪裁，絕非將畫作搬到女人身上。」

民族色彩幾何印花貫穿系列

於是，系列風格極具歐洲浪漫的人文氣息，多元的民族色彩。從日常裝扮到宴會禮服的風格轉變，如同神秘東方、遙遠的印第安部落來到如夢似幻般的午夜花園。不論是花紋設計，還是顏色搭配，帶有部落風情和幾何元素的印花，貫穿於整個系列中。更值得一提的是，創意總監Maria Grazia Chiuri堅持工藝細節在其中。

細膩鈎針編織 局部變色顯層次

坦白說，在快節奏的成衣時代，設計師對工藝與細節愈發缺乏耐心，但畢竟是高級大牌，快時尚翻來覆去抄襲無可避免，但工藝一環卻高下立見。創意總監Maria Grazia Chiuri探究意大利南部這一根源，選用意大利南部Salento的傳統工藝製作，將複雜而密集的手工藝融入設計中，系列中的連衣裙、民族印花襯衫、羅紋高領毛衣、羊毛外套等單品均融入細膩的鈎針、編織及提花工藝，用上優質材質設計，尤其是羊毛材質的單品，看似簡約，在局部色彩變化中突出層次，這就是大牌出品的價值所在。

文：張言志

模特兒：Daria B. (Sun Esee Model)

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/陳玥玲

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