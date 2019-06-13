Beauty﹕美白神器「維C」 外塗最有效

肌膚細胞 難靠內服吸收

大眾熟知的維他命C，作用大多停留在美白一欄，但其實維他命C是一種抗氧化劑。皮膚及性病科專科醫生王夢貞指出：「維他命C為一種抗氧化劑，它可以抑制酪氨酸酶的活性，阻斷黑色素的合成，從而達至淡化色斑、美白的功效。它同時有中和游離基之效，減少破壞肌膚細胞中的蛋白質形成，從而修復衰老皮膚狀態，減少皺紋產生。」人體無法製造維他命C，只能靠外在補給為身體及肌膚提供養分。「雖然從很多食物中也可以吸收維他命C，但從食物攝取以達至肌膚細胞的其實很有限，如要延緩肌膚老化的迹象，相較起來外塗比內服功效強大得多。」

不少人認為維他命C有光敏性，並不適合日間使用，會「愈塗愈黑」，事實卻不然。王夢貞解釋：「維他命C沒有光敏性問題，但它分子本身不穩定，接觸陽光及空氣後容易氧化。要保持維他命C的效能，必須選擇經過穩定處理的，另外樽身以深色為佳，減少陽光影響維他命C的活性。所以我會建議於夜間使用，以令維他命C效能發揮至最大。」至於坊間也愈來愈多粉狀維他命C產品推出，其效能或穩定性可會較好？王夢貞表示，醫學方面暫時沒有研究支持粉狀維他命C較穩定或效能較好。

防接觸陽光空氣 保持效能

專業化妝師Angel Wong分享：「維他命C雖然不會帶來『愈塗愈黑』的問題，但它接觸陽光及空氣後會大大減低其效能，除了挑選穩定性高的維他命C成分外，也要留意產品有沒有添加抗氧化劑及其保質期。小支裝或能防止空氣倒流入樽身，儲存時要避免日光照射，確保產品的『新鮮度』，保持維他命C的效能。」

坊間不少產品都標明維他命C濃度，王夢貞就指出：「維他命C濃度並非愈高愈好，建議使用的話以15%為最佳，能平衡美容效果與溫和度。要注意的是，眼周肌膚脆弱，厚度比臉部薄弱，用於眼周的產品，維他命C濃度宜減半。使用時也要相當小心，高濃度的維他命對肌膚有一定刺激，特別是敏感肌膚或濕疹肌膚，不建議使用維他命C。」

最佳濃度15% 眼周宜減半

Angel Wong亦有類似建議：「在皮膚較敏感的時間，我會盡量精簡保養，也不會使用維他命C產品。即使在平日使用時，我也會同時注重深層補濕及去角質保養。前者可以令肌膚維持足夠的含水量，強化肌膚的保護屏障，減少使用高濃度維他命C產品的刺激。後者可以減少角質老化堆積問題，提升精華素的滲透度，減少質地濃稠的維他命C精華引起毛孔堵塞的情况。」

■Profile

．王夢貞 - 皮膚及性病科專科醫生，香港大學內外全科醫學士、英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。

．Angel Wong - 從事化妝工作16年，活躍於各大電視台、廣告、報章雜誌，曾與眾多時裝及珠寶品牌合作，作品常見於各大時妝美容雜誌及媒體平台。

文：Mike Lai

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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