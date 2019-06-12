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2019年6月12日星期三
Car
Watch Out﹕品牌聯合展 各推重點作 新表內外閃亮 超越界限
Watch News﹕「籃球系」腕表 配NBA徽章收藏
Wardrobe﹕爸爸有禮 入型入格
Interest﹕歎意菜睇表演 中環秘密地窖成絕響
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卑利街聽爵士樂
大角嘴看「迷途繁星」
戰鬥力大增 穩定飛馳 新世代房跑車示範作
競爭對手：房跑車之戰
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競爭對手：房跑車之戰
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【明報專訊】市場上有不少和3系一樣走房跑車路線的好車，從喜愛駕駛的車迷角度來說，絕對吸引過SUV。
文：莊達民
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