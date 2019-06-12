戰鬥力大增 穩定飛馳 新世代房跑車示範作

德國來的房跑車，信手拈來的型號有不少，當中不可或缺的肯定有寶馬3系，因為它可說是最早將動感元素成功注入房車車型的始祖。在寶馬3系成為全球熱賣型號之前，主流房車都是注重舒適、斯文、大方的車種，不過自1980年代開始，寶馬成功將3系塑造成一部具備高度駕駛樂趣的小型豪華房跑車，並接連以此系列在賽車場取得佳績，令車迷嚮往駕駛3系馳騁馬路，甚至改變了同級車款的設計走向（老對手平治C-Class後來便順應市場注入更多動感元素）。3系曾經佔去了寶馬年度總銷量的三成，因此可說是寶馬到目前為止最成功的車系──沒有之一。

車身減磅 入彎靈巧穩定

最新一代寶馬3系房車，已是該系列的第7代款式，廠方代號為G20，最先曝光的場合是去年10月舉行的巴黎車展，大約半年後，新車已率先到港開售。現貨型號是配備直4渦輪增壓引擎的330i，緊接引入的是動力稍向下調的320i；此外，廠方也會首度推出動力規格強勁的M340i，配備寶馬最拿手的直6引擎，引擎馬力與扭力各被提升至374hp及500Nm，而且加配了四驅系統，動感表現只略遜於經典的M3頂級型號。

每一代3系面世，廠方都會盡力擴充車身尺碼，今代3系也一樣，車身長闊高分別增加76mm、16mm及1mm，最影響車廂空間的軸距亦比上代長了41mm。這一系列擴充數字代表新款3系的車身外形以至車廂空間感，更進一步朝大車方向發展，觀感上甚至越來越逼近上一級的寶馬5系，令造型顯得更大方和高級。

寶馬3系能吸引車迷追捧多年，全因廠方堅持在房車格局下盡力做到跑車化的製作方向，一些很「跑車」的設計準則，在3系中都可以找到，例如前後車重分佈比例為50：50，貼地感強的乘坐位置，低風阻值的擾流效果（今代是0.23），這些都有利提升駕駛樂趣及行車操控感覺的細節。新3系繼續在這些環節上鑽研，更透過選用高科技物料，令車身重量減磅多達55kg，同時提升車身剛性50%，整體重心下調10mm。在多項細節改良配合之下，令新3系的入彎出彎動作變得更靈巧穩定，引擎發出的動力也可以更有效率地傳送到輪胎，加速表現比上一代爽快不少。

車廂革新 引擎按鈕移波棍台

新一代寶馬3系的裏裏外外都採用了全新的設計，不過若要認真比較，不少人都會覺得車廂帶來的新鮮感相對明顯，這是因為新車採用了大幅革新的設計套路，很多細節擺位都跟過去的3系甚至其他寶馬型號很不一樣。

打開車門坐進車廂，先發覺門壁上的線條很特別，原來揚聲器的擺放位置上移至較高水平，令音響輸出的源頭更貼近車中人的雙耳，提升聆聽效果；揚聲器與門壁結合後也構成一氣呵成的流暢線條，可令人感受到高級車重視細節營造的氣氛，令人留下很好的第一印象。

良好觀感也延續到控制台上，立體感非常明顯的線條，有別於過往3系帶點過分工整的感覺，顯得富有未來感及成功營造出活潑氛圍，相信可以令長期擁躉感受到久違的全新觀感。有趣的是，雖然筆者自問試車經驗不少，但今次一坐進新3系的車廂，也要花上幾十秒才尋找到引擎啟動按鈕，因為它由往常位處軚盤後變成置於波棍台上，由此可見寶馬的確是下定決心，大刀闊斧地改革新車車廂的設計佈局。

其他明顯的車廂細節改動還包括全面數碼化的儀表板（尺寸為12.3吋）、全新7.0版本的iDrive多媒體操控系統、面積明顯增大的車頂天窗等。值得一提的是，車廠為來港的新3系擋風玻璃配備了隔音功能，大幅阻隔行車時進入車廂的各種噪音（例如引擎運作聲、風聲），這雖然是一項「看不到」的設備提升，但卻最有效地提升新車的乘坐舒適程度。

漸進式吸震筒 操控表現更佳

新車內外都有令人滿意的改動，不過若說到最引人入勝的地方，始終是它的操控表現。延續車系傳統，新3系在疾走彎路時提供了上乘的貼路感覺，車身動態有如跑車一樣，穩定而靈活，由於測試車配備了由廠方賽車部門提供的M Sport懸掛系統，就更令駕駛人感受到穩定硬朗的駕駛風格，快速過彎時一點也沒有「腳軟」。難得的是，舒適程度也比想像中好，相信這是由於新3系配置了漸進式吸震筒，能夠因應行駛狀態微調緩震效果，故此能更精準地提升懸掛系統的濾震及支撐表現。

測試車屬於330i型號，內置的兩公升直4渦輪增壓引擎可以發放不低的258hp馬力及400Nm扭力，在速限不算高的香港實在已經夠用有餘，若想環保一點駕駛新3系，甚至可以將購買目標定於稍後到港的入門型號320i，少付15萬元就可買入。不過，若自問是寶馬的長期擁躉，認為直6引擎才是該廠的「核心價值」，那就要留意首度登場的M340i，因為它傳承了寶馬的引擎哲學，同時又具備「戰鬥力」只輸M3的性能，或者才是車迷最期待的新3系。

■BMW 330i規格

車型：4門5座位房跑車

引擎：1998c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：258hp/5000-6500rpm

扭力：400Nm/1550-4400rpm

傳動：8前速自動波箱（Steptronic，附+/-波功能）

驅動：後輪驅動

耗油：5.8-6.1L/100km（平均）

加速：0-100km/h，5.8秒

長闊高：4709 × 1827 × 1442mm

軸距：2851mm

車重：1470kg

售價：$599,000起*

查詢：3129 9000

*另設320i，馬力184hp，扭力300Nm，車價$449,000起

文：莊達民

編輯：陸亮瑋

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