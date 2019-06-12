Wardrobe﹕爸爸有禮 入型入格

STYLE 1：不認老型

有人說，無論是多少歲的男人，也是一個小男孩。 對於young at heart的爸爸來說，又怎會認老？至少，在穿衣打扮上，看起來要有青春的感覺。永恆的fashion item，如一條洗水講究的牛仔褲，或是一件擋風保暖的bomber jacket，能打破年齡界限；配以繩索的銀包設計，隨意又富玩味，增添一點「後生仔」的味道。

STYLE 2：歎世界型

退休後的爸爸，是時候周遊列國到處逛逛。麻質面料的服飾，輕盈又透氣度高，帶來舒適感，內襯花俏的印花恤衫，散發輕鬆氣息；襯以同樣chill味十足的時尚配飾，塑造一身度假feel。經常到不同國家旅行？一個精緻的錢夾，方便攜帶零錢之餘，亦予人得體感覺。

STYLE 3：耍「皮」氣型

男人的浪漫有很多種，代表不羈有型的皮革服飾，是其中之一。送爸爸一件優質皮褸，是不錯的選擇，甚至能夠代代相傳；爸爸配搭剛陽味配飾，流露霸氣。噴上皮革基調的古龍水，讓型男格調融入生活之中。

文：Vivian Lau

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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