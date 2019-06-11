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Happy PaMa 教得樂 第245期

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論盡教育：悲情的「叩門」

【明報專訊】如果論做家長之淒涼，香港一定在全世界三甲之內。未有數據之前，不敢肯定能否入選健力士大全，但「叩門」這詞真是既悲情，又震撼，恍如10級地震把王師奶的「仁者之心」震足20年。

報章教育版或副刊常有「選校專家」教家長怎樣選校，小婦人對他們心存尊敬。意見雖未必全對，但還算有迹可尋，並非賽馬貼士，憑馬匹屁股是否標冷汗而定輸贏；但對有一些所謂「明燈」教人如何深情「叩門」，總是好反感、好抗拒。話說回來，這些明燈並非全部吹水，他們說的全是一般所謂名校校長心中的「死穴」。

用「誠意」打動校長？囂張！

好多年前，王師奶在本欄寫過一篇關於油麻地一間名校校長的「囂張之言」，他說要想叩門成功，最緊要是表示「誠意」，1次唔得第2次，第2次唔得第3次、4次、5次、6次，用「誠意」打動到校長心軟為止。那時小婦人尚有三分溫柔，只在文章內唉聲嘆氣，心中念念有詞而已，換了今日的火頸，會叫佢去食米田共。古有程門立雪的美談，你估你真係大儒程頤乎？就憑這一番所謂「誠意」的囂張心態，就應該逐出教育圈，去做土豪的馬前卒，因為你無「幼吾幼，以及人之幼」的愛心。

王師奶也曾在本欄做過一次選校明燈，小婦人不辭「大言不慚」之譏，再說一次：一不選校舍掛滿自吹自擂的垂直布條或橫額標語的學校，有麝自然香，何必恍似旺角行將執笠店舖「大出血」的廣告咁cheap；二不選學生一出校門立刻除校褸，校服不整，攬頭攬頸，隨街追逐的學校；第三條最重要，如果校長身兼什麼校長會、校長議會，或身兼幾個會長、主席、區議員甚至立法會議員，經常接受報章電台訪問，千萬不要選，因為他外鶩之心太重，只顧營造個人社會地位，心不在校。校長是學校的舵手，是重心人物，經常不在學校，將責任交畀副手，呢間學校好極有限。

家長尊嚴底線盡失

最近看到一些校長接受訪問，講述自己取錄叩門生的準則，這是各校的校內事，而叩門已成常態。家長不滿意兒女獲派的學校，於是周圍撲，撲完A校撲B校，敲完C校敲D校，由撲演變成敲，由敲深化為叩，叩之不足，附以「誠意」。「誠意」無極限，視乎權威者心腸之軟硬程度。曾有一叩門家長，每天早上7時，在校門等候校長之座駕回校，朝朝交一信，如是者等足半個月，風雨無間，交到第15封信，「誠意」打動校長，於是叩門成功。校長們指導叩門技巧，相信出於好意，但家長不可思議的「誠意」，尊嚴盡失。孰令至此，是制度的漏洞？制度漏洞可以補救，作為家長，雖云愛子女之心無微不至，但也不可淪落至如斯田地，做人總要有底線。

叩門是制度的野草，叩門叩到此情此景，終究是一件悲情的事，教育界的有心人，想一個辦法救救家長，救救孩子。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

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