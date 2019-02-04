辣媽CEO：孩子的自理能力

有讀者留言：「幾年前回香港探親，那時小兒子不足兩歲，無論晚飯或飲茶都是自己吃。在旁的親朋嘖嘖稱奇，說為什麼孩子那麼小就可以自己吃飯？然後有人告訴我，在香港，許多小學3年級還要餵飯……」

高中生不懂裝飯 家長反責老師

只能說這位讀者見識少！3年級還要餵飯有什麼稀奇？講到底還是小學雞。上到高中還要餵飯的一樣有！因為寶貝要讀書要打機很忙，如果不餵食，飯菜放涼除了對身體無益，寶貝餓親更加無益。所以只好坐在一旁，鑑貌辨色，盡量減低騷擾寶貝打機用電腦的情况下，一啖一啖地餵。

不過即使自己識食飯，也不代表自己會裝飯！有高中生和同學老師到內地交流，食飯時間到了，個個排隊裝飯，小姐大模廝樣坐着，點解？因為從小到大從未需要過自己裝飯，那是工人即是下人做的事。老師忍不住馬上打電話想向家長反映，希望家長管教講兩句。結果？家長說女兒的確自小不用裝飯，更加不明白何解老師小題大做，有什麼理由要寶貝紆尊降貴，做老師的幫學生裝碗飯有什麼大不了？

結果點收科？有同學看不過眼，不想再講亦無眼睇，順手為她裝了碗飯算數！

要等工人趕到才可去廁所？

又有另一讀者留言：「女兒4歲左右時回香港探親，幫佢報名上了一個樂器班玩吓。接女放學時阿女畀接待處姐姐稱讚，識自己去廁所自己搞掂，唔使佢幫手，話佢做咗幾年未見過咁細嘅小朋友自理能力咁高，我隨即『吓』咗一聲之外，唔知點回應。」

這位讀者一樣是見識少！有高小學生平日不會在學校廁所辦大事，突然一日因為肚痛忍不住，舉手向老師表示要去廁所，但去了好久還未回來。老師去廁所查看，見到學生坐在廁格，老師問為學生有何不妥，學生答不懂得自己善後清潔，因為這是工人做的事。結果老師只好找來校工嬸嬸代勞。還有一個更離譜的個案，女兒說肚痛要去廁所，阿媽話一定要等工人姐姐來到才可以去。點解？因為自己屁股自己擦很污糟又cheap！問你死未？

不過沒有最離譜，只有更離譜的，是一個14歲男少主的冲涼事件。我有一個開外籍傭工介紹所的朋友，接到客戶來電投訴，新到的工人嫌三嫌四不服從僱主指示，要即刻炒！與此同時，朋友又收到工人電話哭訴無論如何都做不下去。原來是僱主要求她幫14歲已經「有毛有翼」的兒子冲涼，工人姐姐不肯。

我不禁想，要是我要求工人姐姐幫14歲的小T冲涼，他肯定不肯之餘，還會大發脾氣兼發癲！是什麼樣的父母才能夠養出以上個案的子女？

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第245期]