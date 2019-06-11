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Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

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家庭有教：戒電子奶嘴攻略3 前中後部署 熄機無嘮嘈

【明報專訊】上期提及「抓大放小」的理念中，毋須禁制孩子使用電子產品，重點在培養孩子自律、節制地使用電子屏幕。原來當我們用電子屏幕觀看影片或玩遊戲時，腦部會釋放一種叫做多巴胺（dopamine）的神經傳遞物質，能夠紓緩壓力、減低痛楚、帶來快感。若家長在孩子遊戲時突然從他手中拿走電子屏幕，孩子腦內的多巴胺水平會直線下降，容易造成情緒失控。有見及此，我們建議家長在孩子使用前、期間和使用後，要留意以下地方：

一、使用前：

明白「作息有時」實為學懂自律的第一步，因此家長宜因應家庭的時間表和流程狀况，為孩子制定合適的電子屏幕時限。例如在一般情况下，給幼兒每天使用15至30分鐘為不錯的選擇（世衛建議上限為1小時）。家長宜利用計時器計算時間，好讓孩子學習按時管理自己。此外，家長也可以運用普墨克原則（Premack Principle），要求孩子先完成興趣相對較低的活動（例如：閱讀一篇英文故事），才可使用電子產品。另一方面，家長不妨為孩子選擇一些有時限的電子材料，例如一集卡通、一局電玩遊戲，切忌播放一些會不斷延續或晉級過關的遊戲，這只會讓孩子感覺沒完沒了，難以學習時間限制和自律。

按部就班

減多巴胺水平

二、使用期間：

快到協定的完結時間前，臨牀心理學家Isabelle Filliozat建議家長為孩子提供一個緩衝時段（Bridging）：

（1）提早3數分鐘預告孩子，電子時間即將完結。

（2）至大約只餘半分鐘時，家長可坐在孩子旁邊，看看孩子究竟在做什麼。家長可以問一些和電子屏幕有關的問題，如「你在看什麼？」、「你這一關還有多久完成？」、「後面的小熊很可愛！他是故事書中的小熊嗎？」

（3）當孩子開始回應家長的提問，代表他們慢慢由電子世界走回現實，腦內的多巴胺水平會慢慢下降。家長就可以說：「好了，時間夠了，我們預備洗手吃飯吧！」

三、使用後：

孩子若按時完結，家長就當具體而清晰地讚賞孩子的自控表現：「家明真是個自律的孩子，時間到就會停，媽媽欣賞你！」把孩子的表現說成孩子的特質（如：自律、守規、用心），再輔以具體的行為表現來說明（如：「停下來」、「聽媽媽話」），有助孩子內化自律自控的價值，長遠地把「電玩」與「自律」的大原則拉至零距離！

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

http://www.facebook.com/eduhkccfs

文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

相關字詞﹕張溢明 林俊彬 名人kol 電子奶嘴 家庭有教

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